18.07.2019 11:25
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Diyarbakır'daki kadın cinayetinin zanlıları Van'da yakalandı

Diyarbakır

Diyarbakır'da 2015 yılında Suriye uyruklu bir kadının öldürülmesi olayının firari şüphelileri, Van'da düzenlenen operasyonla yakalandı.

Diyarbakır'da 2015 yılında Suriye uyruklu bir kadının öldürülmesi olayının firari şüphelileri, Van'da düzenlenen operasyonla yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, 31 Temmuz 2015 tarihinde Diyarbakır'ın Sur ilçesi Ali Bardak Mahallesi'nde Suriye uyruklu Y.A. isimli kadının öldürülmesi olayının firari şüphelileri Suriye uyruklu Aziz H. ve A. Houızu'nun yakalanmasına yönelik Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığının verdiği bilgiler doğrultusunda Van Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ile İl Jandarma Komutanlığı ekipleri harekete geçti. Müşterek yapılan operasyonla katil zanlıları İpekyolu ilçesi İpekyolu Bulvarı üzerinde faaliyet gösteren bir akaryakıt istasyonunda yakalandı. Şüphelilerin gerekli işlemlerinin yapılması için İl Jandarma Komutanlığına teslim edildiği bildirildi. - VAN
Kaynak: İHA
Diyarbakır, Suriye, Van, 3. Sayfa

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