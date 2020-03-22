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Diyarbakır'daki lokantadan anlamlı destek

Diyarbakır'da hizmet veren bir lokanta, kentte çalışan yaklaşık 500 sağlık personeline öğlen ve akşam yemeği desteğinde bulundu.

22.03.2020 13:23 | Son Güncelleme: 22.03.2020 13:23
Diyarbakır'daki lokantadan anlamlı destek

Diyarbakır 'da hizmet veren bir lokanta, kentte çalışan yaklaşık 500 sağlık personeline öğlen ve akşam yemeği desteğinde bulundu.


Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve kısa sürede tüm dünyayı etkisi altına korona virüs salgınında gecelerini gündüzlerine katarak çalışıp hastalığı yenmeye çalışan sağlık çalışanlarına bir destek de Diyarbakır'da bulunan Vedat Onur Ocakbaşı Dicle Üniversitesi acil servisi, çocuk, onkoloji ve kardiyoloji bölümleri, Selahattin Eyyubi acil, çocuk, kadın doğum ile Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesinde görev yaşan sağlık çalışanlarına öğlen ve akşam yemeği gönderdi.


Vedat Onur Ocakbaşı sahibi Vedat Günaydın, zor günler geçirdikleri bu dönemde, sağlık çalışanlarına büyük görev düştüğünü ve kendilerinin de ailelerini bırakıp göreve koştuğunu kaydetti. Günaydın, "Korona virüs salgını nedeni ile ülke genelinde çeşitli tedbirler alındı. Tedbirlerle birlikte ülkede görevli sağlık çalışanları gecelerini gündüzlerine katarak Türkiye'nin bu virüsten en az zararla kurtulması için çaba gösteriyor. Biz de yaklaşık 500 çalışanımızın öğlen ve akşam yemeğini karşıladık. Kendilerine çalışmalarında başarılar diliyoruz" dedi. - DİYARBAKIR

Kaynak: İHA

Etiketler : Çin Halk Cumhuriyeti, Dicle Üniversitesi, Diyarbakır, Wuhan, Güncel

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