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Diyarbakır'daki mezarlıklarda denetimler başladı

Diyarbakır'daki mezarlıklarda görüntü kirliliğine neden olan durumları ortadan kaldırılması için denetimler başladı.

04.10.2019 15:14Diyarbakır'daki mezarlıklarda denetimler başladı
Diyarbakır'daki mezarlıklarda görüntü kirliliğine neden olan durumları ortadan kaldırılması için denetimler başladı.
Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, Diyarbakır Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Hasan Basri Güzeloğlu'nun öncülüğünde kentte hizmet atağı başlattıklarını belirtti.
Mezarlık alanlarında görüntü kirliliğine yol açan ve rahatsızlık yaratan olumsuz tabloları ortadan kaldırmak için denetimlere başladıklarını bildiren Beyoğlu, şunları kaydetti:
"Mezarlıklar bundan sonra vatandaşlarımız için daha güvenli olacak. Güzeloğlu, kentin hak ettiği hizmetlere kavuşması için büyük çaba sarfediyor. Bağlar Belediyesi olarak da vatandaşların yaşamını ilgilendiren tüm alanlarda hassasiyet göstererek hizmet üretmeye çalışıyoruz."

Hüseyin Beyoğlu, Diyarbakır, Beyoğlu, Bağlar, Güncel

Kaynak: AA

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