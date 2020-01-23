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Diyarbakır'daki ortak operasyonda 1 ton 351 kilogram esrar ele geçirildi

Diyarbakır ve Bingöl jandarma ekiplerince ortak yürütülen operasyonda 1 ton 351 kilogram esrar bulundu.

23.01.2020 12:38 | Son Güncelleme: 23.01.2020 12:56Diyarbakır'daki ortak operasyonda 1 ton 351 kilogram esrar ele geçirildi
ve Bingöl jandarma ekiplerince ortak yürütülen operasyonda 1 ton 351 kilogram esrar bulundu.
Bingöl Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Komutanlığı ekiplerince yürütülen çalışmalar sonucunda yasa dışı kenevir ekiminden elde edilen yüklü miktarda toz esrarın arazide toprak altına gömerek gizlendiği bilgisine ulaştı.
Bunun üzerine yönelik Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı unsurlarıyla müşterek Lice ilçesi kırsal Yalaza Mahallesi'ne operasyon düzenledi.
Narkotik dedektör köpekler "Vana" ve "Öğle"nin katıldığı operasyonda, 3 noktada toprağa gömülü 31 çuval ve 8 bidon içerisinde 1 ton 351 kilogram toz esrar ele geçirildi.

Diyarbakır, Jandarma, Güncel

Kaynak: AA

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