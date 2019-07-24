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Diyarbakır'daki saldırı polisi alarma geçirdi

Diyarbakır Yenişehir İlçe Emniyet Müdürlüğü Şehitler Polis Merkezi Amirliği önünde bekleyen zırhlı polis aracına kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından el yapımı patlayıcı (EYP) ve silah ile saldırı düzenlendi.

24.07.2019 17:40 Diyarbakır'daki saldırı polisi alarma geçirdi
Diyarbakır Yenişehir İlçe Emniyet Müdürlüğü Şehitler Polis Merkezi Amirliği önünde bekleyen zırhlı polis aracına kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından el yapımı patlayıcı (EYP) ve silah ile saldırı düzenlendi. Saldırıda olay yerinden geçen 4 vatandaş yaralanırken, kaçan saldırganların yakalanması için geniş kapsamlı operasyon başlatıldı. Yapılan çalışmalarda 2 kişi gözaltına alındı.
(İHA)

Diyarbakır Yenişehir, Emniyet Müdürlüğü, Polis, Güncel

Kaynak: İHA

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