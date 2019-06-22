22.06.2019 10:11
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Diyarbakır'daki silahlı kavga

Diyarbakır

Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde çıkan kavgada silahla yaralanan avukat hayatını kaybetti.

Diyarbakır 'ın Kayapınar ilçesinde çıkan kavgada silahla yaralanan avukat hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, bir kafede avukat Armanç Arkaş (28) ile A.D. (30) arasında henüz belirlenemeyen nedenle başlayan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Bu sırada A.D'nin tabancayla ateş ettiği Arkaş, başından ağır yaralandı.
112 Acil Sağlık ekiplerince Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Arkaş, yapılan müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.
Olayın ardından kaçan A.D, daha sonra polise teslim oldu.
Kaynak: AA
Kayapınar , Diyarbakır , Güncel

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