Diyarbakır'daki Silahlı Saldırı

Diyarbakır
'ın Yenişehir
ilçesinde bir iş yerine düzenlenen silahlı saldırıda ağır yaralanan şahıs kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Olay merkez Yenişehir ilçesi Şehitlik Mahallesi 68. Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokakta bulunan bakkal dükkanına gelen kimliği belirsiz kişiler içeride bulunan Mehmet Nuri
B.'ye silahla ateş etti. Saldırganlar kaçarken, haber verilmesi üzerine bölgeye 112 Acil Servis
ve polis ekipleri sevk edildi. Alacak verecek meselesi yüzünden gerçekleştirildiği ileri sürülen saldırıda vücuduna isabet eden kurşunlarla ağır yaralanan Mehmet Nuri B., kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Kaçan saldırganların yakalanması için polis bölgede operasyon başlattı.
Olayla ilgili inceleme devam ediyor. - DİYARBAKIR
Yenişehir,Diyarbakır
28 Kasım 2018 Çarşamba 19:30