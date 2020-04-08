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Diyarbakır'daki sivillere yönelik terör saldırısı

AK Parti Trabzon Milletvekili Salih Cora, Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde odun toplamaya giden 5 kişinin PKK'lı teröristlerce düzenlenen saldırıda şehit edilmesini kınadı.

08.04.2020 14:48 | Son Güncelleme: 08.04.2020 14:48
Diyarbakır'daki sivillere yönelik terör saldırısı
AK Parti Trabzon Milletvekili Salih Cora, Diyarbakır 'ın Kulp ilçesinde odun toplamaya giden 5 kişinin PKK'lı teröristlerce düzenlenen saldırıda şehit edilmesini kınadı.
Cora, yaptığı yazılı açıklamada, PKK'lı teröristlerin 5 vatandaşı kalleşçe şehit ettiğini belirterek, şunları kaydetti:
"Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde ormanda odun toplamaya giden sivil vatandaşlarımızı hedef aldılar. Yola döşedikleri patlayıcıyı infilak ettirdiler. Ülke olarak her türlü bölücü, vatan haini ve virüsün her çeşidi ile kararlılıkla mücadele ediyoruz. Hainlerin kahpelikleri yanlarına kar kalmayacaktır. Dün olduğu gibi, bugün de yarın da bunun hesabını mutlaka soracağız. Şehit sivil vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, kederli ailelerine sabır diliyorum. Mekanları cennet olsun."

Kaynak: AA

Etiketler: Diyarbakır, Kulp, PKK, Güncel
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