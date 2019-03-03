Diyarbakır'daki Terör Operasyonu

Diyarbakır
'ın Dicle
ilçesine bağlı 8 kırsal mahallede terör örgütü PKK
'ya yönelik düzenlenen operasyon sona erdi.
Valilikten yapılan açıklamada, dağlık ve ormanlık alanda faaliyet yürüten, aralarında üst düzey örgüt yöneticilerinin de bulunduğu değerlendirilen PKK'lı teröristler ve iş birlikçilerinin etkisiz hale getirilmesi, sığınak, barınak, depo alanları ve uçaksavar mevzilerinin tahrip edilmesi amacıyla operasyon düzenlendiği belirtildi.
Operasyon sırasında halkın can ve mal güvenliğinin sağlanması ve sivil vatandaşların zarar görmemesi için Dicle'nin Boğaz, Kayıköy, Kurşunlu
, Yokuşlu, Kırkpınar
, Boğazköy
, Gelincik, Baltacı mahalleleri ve bağlı mezralarında 1 Mart 2019 cuma günü saat 06.00'dan itibaren duyurulan yasaklama kararı dün saat 24.00'ten itibaren kaldırıldığı ifade edilen açıklamada, yasağa riayet eden vatandaşlara teşekkür edildi.
PKK, Diyarbakır, Güncel
Kaynak: AA