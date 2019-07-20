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Diyarbakır'daki terör operasyonu

Diyarbakır'ın Kulp ilçesi kırsalında 16 Temmuz'da yapılan hava destekli operasyonda etkisiz hale getirilen 4 teröristten birinin, turuncu kategoride aranan Meryem Aksu olduğu belirlendi.

20.07.2019 14:07 Diyarbakır
Diyarbakır'ın Kulp ilçesi kırsalında 16 Temmuz'da yapılan hava destekli operasyonda etkisiz hale getirilen 4 teröristten birinin, turuncu kategoride aranan Meryem Aksu olduğu belirlendi.
İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "İç güvenlik operasyonları kapsamında; 16 Temmuz'da Diyarbakır Kulp ilçesi kırsalında, İl Jandarma Komutanlığı'nca gerçekleştirilen operasyonda etkisiz hale getirilen terörist sayısı 4'e yükselmiştir." ifadeleri kullanıldı.
Açıklamada, etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin, Terörden Arananlar Listesi'nde 600 bin lira ödülle turuncu kategoride yer alan sözde "dorşin grubu halkla ilişkiler sorumlusu Sorhin Eruh kod adlı" Meryem Aksu olduğunun tespit edildiği belirtildi.
Kaynak: AA
Diyarbakır, Kulp, Güncel

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