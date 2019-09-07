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Diyarbakır'daki terör operasyonu

Diyarbakır'daki terör operasyonunda 168 kilogram esrar ele geçirildi.

07.09.2019 14:16 Diyarbakır'daki terör operasyonu
Diyarbakır'daki terör operasyonunda 168 kilogram esrar ele geçirildi.
Valilikten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığınca Hani ilçesi kuzeyinde kalan dağlık ve kırsal alanda 5 Eylül'de saat 21.00'den itibaren Şehit Jandarma Uzman Çavuş Uğur Sağlam-65 Operasyonu'nun başlatıldığı bildirildi.
Açıklamada, dün temas aramasında bir teröristin etkisiz hale getirildiği anımsatılarak, "Bölgede yapılan arama tarama faaliyetlerinde 168 kilogram esrar ve 100 kök Hint keneviri ele geçirilmiştir. Uyuşturucu olayıyla ilgili bir kişi gözaltına alınmıştır." denildi.

Diyarbakır, Güncel

Kaynak: AA

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