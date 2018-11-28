Diyarbakır'daki Terör Örgütü PKK'ya Yönelik Operasyon

Diyarbakır
'ın Lice
ilçesine bağlı 4 köy ve bağlı 7 mezrada terör örgütü PKK
'ya yönelik operasyon nedeniyle ilan edilen sokağa çıkma yasağı kaldırıldı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, Lice ilçesi sınırları içerisindeki dağlık ve ormanlık alanda faaliyet yürüten, aralarında üst düzey örgüt yöneticilerinin de bulunduğu değerlendirilen PKK'lı teröristler ve iş birlikçilerinin etkisiz hale getirilmesi, bölgede teröristlerce kullanıldığı değerlendirilen sığınak, barınak, depo alanları, uçaksavar mevzilerinin tahrip edilmesi ve malzemelerinin ele geçirilmesi amacıyla operasyon düzenlendi.
Operasyon icra edilen bölgelerde halkın can ve mal güvenliğinin sağlanması ve sivil vatandaşların zarar görmemesi amacıyla İl İdaresi Kanunu'nun ilgili maddeleri gereğince ilçeye bağlı Bayırlı, Baharlar
, Yaprakköy ve Yünlüce köyleri ile Konuklu
, Yeşilburç, Mehmedil, Sağlık, Gönen
, Hamzabey ve Kumumirza mezralarında 26 Kasım'da saat 06.00'dan itibaren duyurulan yasaklama kararı, dün saat 24.00 itibarıyla kaldırıldı.
Açıklamada, vatandaşlara sokağa çıkma yasağına uydukları için teşekkür edildi.
Diyarbakır,PKK
28 Kasım 2018 Çarşamba 09:02