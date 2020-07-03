Diyarbakır'daki uyuşturucu operasyonlarında 3 ton esrar ele geçirildi

Diyarbakır'daki uyuşturucu operasyonlarında 3 ton esrar ele geçirildi (ARŞİV GÖRÜNTÜLERLE)DİYARBAKIR Valisi Münir Karaloğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, jandarma tarafından son 14 gün içerisinde gerçekleştirilen operasyonlarda 3 ton 76 kilo esrar, 28 milyon 625 bin 310 kök...

03.07.2020 02:34 | Son Güncelleme: 03.07.2020 03:41
Diyarbakır'daki uyuşturucu operasyonlarında 3 ton esrar ele geçirildi (ARŞİV GÖRÜNTÜLERLE)
DİYARBAKIR Valisi Münir Karaloğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, jandarma tarafından son 14 gün içerisinde gerçekleştirilen operasyonlarda 3 ton 76 kilo esrar, 28 milyon 625 bin 310 kök Hint keneviri ele geçirildiğini duyurdu.
Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Lice, Hani ve Kocaköy ilçelerinde iki hafta içerisinde jandarma tarafından gerçekleştirilen operasyonlarda yüklü miktarda uyuşturucu ele geçirildiğini duyurdu. Bu operasyonlarda 3 ton 76 kilo esrar, 28 milyon 625 bin 310 kök Hint keneviri ele geçirilerek terörün finans kaynağına büyük darbe vurulduğunu belirten Vali Karakoğlu, jandarmayı tebrik etti. Diyarbakır’daki uyuşturucu operasyonlarında 3 ton esrar ele geçirildi

Kaynak: DHA

Etiketler: Münir Karaloğlu, Diyarbakır, Güncel, Haber
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