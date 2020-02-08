Haberler » 3. Sayfa » Diyarbakır'daki yolsuzluk operasyonunda gözaltı sayısı 30'u buldu - Haberler

Diyarbakır'daki yolsuzluk operasyonunda gözaltı sayısı 30'u buldu

Diyarbakır'da yolsuzluk iddiaları üzerine başlatılan operasyonda gözaltına alınanların sayısı 30'u buldu.

08.02.2020 14:20 | Son Güncelleme: 08.02.2020 14:20Diyarbakır'daki yolsuzluk operasyonunda gözaltı sayısı 30'u buldu
'da yolsuzluk iddiaları üzerine başlatılan operasyonda gözaltına alınanların sayısı 30'u buldu.

Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri yolsuzluk iddiaları üzerine kentin birçok yerinde eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi. Dün 20 kişinin gözaltına alındığı operasyonun devamında bugün 10 kişi daha gözaltına alındı.

Gözaltına alınanlar arasında Diyarbakır Öğretmen Evi Müdürü olan Yunus Memiş'in de olduğu öğrenilirken, zanlıların emniyetteki işlemlerinin sürdüğü kaydedildi. - DİYARBAKIR

Diyarbakır, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

HABER YORUMLARI
3. Sayfa

Son Dakika Haberleri

12:32  Fenerbahçe - Aytemiz Alanyaspor maçı ne zaman? Fenerbahçe - Aytemiz Alanyaspor maçı saat kaçta, hangi kanalda?
12:14  Meryem Kasap kimdir? Survivor'a katılan Meryem Kasap kaç yaşında, nereli?
12:07  Survivor 2020'de kimler var? Survivor 2020 kadrosu ünlüler - gönüllüler
11:44  Mustafa Akıncı kimdir? Mustafa Akıncı nereli, kaç yaşında?
11:06  Tırışka ne demek? TDK'ya göre tırışkanın anlamı nedir?
8.02.2020 15:38:41