Diyarbakır'dan Yıldırım'a destek çağrısı

Diyarbakır
'daki Gönül Mimarları İnisiyatifi, İstanbul
'daki hemşehrilerinden İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım
'a destek verilmesini istedi.
Gönül Mimarları İnisiyatifi Başkanı Hasan Yosunkaya yaptığı açıklamada, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlık seçiminin önemine işaret etti.
"Bin yıldan beri kardeş olan Kürtler ve Türklerin sonsuza kadar kardeş kalacaklarını bilen şer odakları yaptıkları menfi propagandalarla İstanbul'daki Kürt seçmenin oyunu AK Parti
'ye vermemesi noktasında büyük bir çaba içine girmişlerdir." ifadelerine yer verilen açıklamada, şöyle denildi:
"AK Parti iktidarına kadar Kürtlerin varlığını inkar, haklarını gasp edenler, şimdi Kürtlerin hamisi rolünü üstleniyor. Kürtlere AK Parti iktidarı ile birlikte hakları iade edildi. Kürtçe yayın yapan televizyon kanalların açılmasına izin verildi. Kürtçe yayın yapan gazete ve dergi ile kitapların yayın ve basım yasağının kaldırıldı. Kürtçe her türlü kaset ve müzik yayının serbest bırakıldı. Cezaevlerinde bulunan mahkumların aileleri ile anadilleriyle konuşma yasağının kaldırıldı. Mahkemelerde sanıkların Kürtçe savunma yapmalarına izin verildi. Devlet okullarında Kürtçe seçmeli dil olarak okutulması kabul edildi. Kürtlerin çocuklarına istediği ismi verilmesi serbest bırakıldı. Kürtlerin yaşadığı illerde kurum ve köylerin Türkçe isimlerinin yanında Kürtçe isimlerin yazılması serbest bırakıldı."
Yosunkaya, İstanbul'da ikamet eden Diyarbakırlı seçmenlerin seçimde AK Parti lehine oy kullanmasını istedi.
Kaynak: AA
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