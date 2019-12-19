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Diyarbakır Devlet Tiyatrosu, "Amak-ı Hayal" oyununu Ordu'da sahneleyecek

Diyarbakır Devlet Tiyatrosu, "Amak-ı Hayal" adlı eseri Ordulu izleyicilerin beğenisine sunacak.

19.12.2019 11:39 | Son Güncelleme: 19.12.2019 11:39Diyarbakır Devlet Tiyatrosu,
Devlet Tiyatrosu, "Amak-ı Hayal" adlı eseri Ordulu izleyicilerin beğenisine sunacak.

Ahmed Hilmi'nin yazdığı, Dursun Gürlek'in Türkçeye çevirdiği, Ahmet Açıkgöz'ün oyunlaştırdığı, İpek Atagün Gezener'in yönettiği oyunda çok sayıda oyuncu rol alıyor.

Tek perdelik oyunun dekor tasarımını Özge Akarsu, kostüm tasarımını Deniz Çağrı Bilgili, ışık tasarımını ise Osman Uzgören üstleniyor.

"Amak-ı Hayal", Ordu Kültür Sanat Merkezi Sahnesi'nde yarın saat 20.00'de, 21 Aralık Cumartesi günü ise 14.00 ve 20.00 saatlerinde seyirciyle buluşacak.

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Kaynak: AA

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