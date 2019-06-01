Diyarbakır Dicle
Nehri'nde balık tutan gençlerden biri suda kayboldu
DİYARBAKIR - Diyarbakır'da Kamuran Yılmaz
ile arkadaşı Murat Gül
ile öğle saatlerinde balık avlamak için girdiği Dicle Nehri'nde akıntıya kapılarak, gözden kayboldu. Evli ve bir çocuk babası Yılmaz'ı arama çalışmaları devam ediyor. Diyarbakır'ın merkez Sur
ilçesinde Fiskaya semtinde balık avlamak için arkadaşı Murat Gül ile balık avlamak için Dicle Nehri' giren 30 yaşındaki Kamuran Yılmaz kayboldu.Yılmaz'ın arkadaşı Gül, can havliyle kendi imkanlarıyla çıkarak polis ve kurtarma ekiplerine haber vermesi üzerine olay yerine gelen Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi
Su Altı Arama ve Kurtarma ekipleri, Yılmaz'ı bulmak için arama çalışması başlattı.Olayla ilgili emniyet ekipleri inceleme başlatırken, evli ve bir çocuk babası olduğu öğrenilen Kamuran Yılmaz'ı arama çalışmaları ise devam ediyor.
Kaynak: İHA
Kamuran Yılmaz
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, 3. Sayfa