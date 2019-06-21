DİYARBAKIR Dicle Nehri'nde kaybolan Muhammed'i arama çalışmaları sürüyor

Dicle
Nehri'nde kaybolan Muhammed'i arama çalışmaları sürüyor Diyarbakır
'da dün yüzmek için girdiği Dicle Nehri'nde akıntıya kapılıp, kaybolan Muhammed Özcan'ın (18) bulunması için arama çalışmaları sürüyor. Sur
İlçesi'ndeki Bağıvar
Köprüsü yakınlarında dün kaybolan Muhammed Özcan'ın bulunması için bugün başlatılan arama kurtarma çalışmaları sürüyor. Çalışmalara Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi
İtfaiye Daire Başkanlığı Arama Kurtarma ekipleri, Elazığ
Emniyet Müdürlüğüne bağlı balık adamlar, AFAD
ve UMKE ekipleri katıldı.
Ekiplerinin arama çalışmaları devam ederken, Muhammed ile ilgili herhangi bir bulguya rastlanamadı. Muhammed'in yakınlarının nehir kenarında çaresizce bekleyişleri sürüyor.