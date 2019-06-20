20.06.2019 23:06
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DİYARBAKIR Dicle Nehri'ne düşen genç kayboldu

Dicle Nehri'ne düşen genç kaybolduDİYARBAKIR'da, Dicle Nehri'ne düşen kimliği belirsiz gencin bulunması için çalışma başlatıldı.

Dicle Nehri'ne düşen genç kayboldu
DİYARBAKIR'da, Dicle Nehri'ne düşen kimliği belirsiz gencin bulunması için çalışma başlatıldı.
Olay, akşam saatlerinde merkez Sur ilçesindeki Dicle Nehri'nde meydana geldi. Nehir kenarında dolaşan ve erkek olduğu öğrenilen kimliği belirsiz 18 yaşlarındaki genç, iddiaya göre dengesini kaybedip suya düştü. Akıntıya kapılarak kaybolan gencin düştüğünü görenlerin ihbarıyla olay yerine çok sayıda sağlık, AFAD, itfaiye ve UMKE ekibi sevk edildi. AFAD, diğer ekiplerin de yardımıyla bot ile suda arama çalışması başlattı. Kayıp gencin bulunması için başlatılan arama çalışmaları sürüyor.DİYARBAKIR Dicle Nehri'ne düşen genç kayboldu
Kaynak: DHA
AFAD, Sur, Dicle, Güncel

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