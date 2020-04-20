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DİYARBAKIR Dicle Vadisi, bal arılarıyla renklendi

Dicle Vadisi, bal arılarıyla renklendiDİYARBAKIR'da Dicle Nehri kıyısındaki Kırklar Dağı'nda arıcılar kovanlarının kapaklarını açtı.

20.04.2020 09:14 | Son Güncelleme: 20.04.2020 09:18
Dicle Vadisi, bal arılarıyla renklendi
DİYARBAKIR'da Dicle Nehri kıyısındaki Kırklar Dağı'nda arıcılar kovanlarının kapaklarını açtı. Kovanlarından çıkıp Dicle Vadisi'ni renklendiren arılar, bir yandan bal için polen toplarken, diğer yandan meyve ağaçlarının çiçeklerini dölleyerek doğanın döngüsüne katkı sunuyor. 35 yıldır arıcılık yapan Abdulkadir Yolagelen (60), 500 arı kovanıyla yılda 4 ton üretim yaptığını söyledi.
Bal üreticisi Abdulkadir Yolagelen, 2 oğluyla birlikte 500 arı kovanıyla Diyarbakır 'daki Kırklar Dağı'nda kamp kurdu. UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'ndeki Hevsel Bahçeleri'nin karşısındaki Kırklar Dağı'nda eteklerindeki konuşlandırdığı arı kovanlarının kapaklarını açan Yolagelen, bu yıl 4 ton bal elde etmeyi hedefliyor. Yolagelen, kovanlarından çıkardığı arıların Dicle Vadisi'ni renklendirirken, meyve ağaçlarının çiçeklerini dölleyerek doğanın döngüsüne katkı sunuyor.
'HEVSEL BAHÇELERİ'NDEN ÇEŞİT ÇEŞİT VAR'
36 yıla aşkındır arıcılık yaptığını anlatan Abdulkadir Yolagelen, Hevsel Bahçeleri'ndeki meyve ağaçlarının arıların güçlenmesine önemli katkı sağladığını söyledi. Yolagelen, "Kırklar Dağı ve Hevsel Bahçeleri arıların güçlenmesi için iyi bir yer. Çeşit çeşit çiçek var burada. Arılarımız, Hevsel Bahçeleri'ndeki ağaçların çiçeklerinden polen topluyor" dedi.
'ARICILIK GÜZEL BİR MESLEK, DOĞAYLA İÇ İÇEYİZ'
Çocukluğundan buyana babasıyla arı yetiştiriciliği yapa 33 yaşındaki Fırat Yolagelen ise "Çocukluğumdan beri arıcılık yapmaktayım. Babamla beraber bu işi sürdürüyoruz. Yıllardır Hevsel Bahçeleri'ne geliyoruz. Daha önce de Adana'ya gidiyorduk. Burada arıyı yavruya yatırıyoruz. Arıcılık güzel bir meslek, doğayla iç içeyiz. Arı, doğada çok önemli bir zincir. Bu sene 500 kovan buraya getirdik. Bu 500 kovan ile ortalama 4 ton bal üretimimiz oluyor. Bu da tabii masraflı bir iş" diye konuştu. DİYARBAKIR Dicle Vadisi, bal arılarıyla renklendi

Kaynak: DHA

Etiketler: Hevsel Bahçeleri, Diyarbakır, Dicle, Güncel
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