Diyarbakır Diyarbakır'da 26 Adet 100 Dolarlık Sahte Banknot Ele Geçirildi

Diyarbakır
'ın Çınar
ilçesinde jandarmanın bir araçta yaptığı aramada 100 dolarlık 26 sahte banknot ele geçirildi. Araçtaki 2 kişi gözaltına alındı. İlçe Jandarma
Komutanlığı ekipleri, 2 kişinin Şanlıurfa
'ya sahte dolar götüreceği yönünde bilgi aldı. Ekipler, isimleri açıklanmayan 2 şüphelinin içinde bulunduğu aracı takibe aldı. İlçe çıkışında durdurulan araçta yapılan aramada 100 dolarlık 26 sahte banknot ele geçirildi.
Sahte ABD
dolarlarına el koyan polis ekipleri, şüphelileri gözaltına aldı.
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Kaynak: DHA