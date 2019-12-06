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Diyarbakır diyarbakır'da engelliler, taleplerini mektupla tbmm'ye gönderdi

Diyarbakır'da engelliler, taleplerini mektupla TBMM'ye gönderdiDİYARBAKIR'da Engelsiz Bileşenler Federasyonu tarafından engellilerin yaşadığı sorunlar ile talepleri içeren mektuplar, Türkiye Büyük Millet Meclisi üyelerine gönderildi.

06.12.2019 07:32 | Son Güncelleme: 06.12.2019 07:35
'da engelliler, taleplerini mektupla TBMM'ye gönderdi
DİYARBAKIR'da Engelsiz Bileşenler Federasyonu tarafından engellilerin yaşadığı sorunlar ile talepleri içeren mektuplar, Büyük Millet Meclisi üyelerine gönderildi.
Diyarbakır'daki Engelsiz Bileşenler Federasyonu, engellilerin yaşadığı sorunlara dikkat çekmek amacıyla Merkez Postanesi önünde bir araya geldi. Burada engelliler adına açıklama yapan Engelsiz Bileşenler Federasyonu üyesi Ramazan Serim, Türkiye'de milyonlarca engellinin ve engelli yakınlarının sorunlar yaşadığını söyledi. Serim, Türkiye'de engel gruplarına ve oranlarına göre yaş cinsiyet, eğitim düzeyi, medeni durum, gelir ve yoksulluk durumuna ilişkin bir tek engelliyi dışarda bırakmayacak şekilde bir veri tabanının oluşturulması gerekiyor. Engelli raporlarına ilişkin sürecin kısaltılması ve engellilere bir eziyete dönüştürmemesini istiyoruz. İşsizlik ve yoksullukla baş başa bırakılan engellilerin sorunlarının azaltılması için kamuda ve özel sektörde istihdam alanları genişletilmeli dedi.
Engelsiz Bileşenler Federasyonu Başkanı Abdülmecit Yılmaz ise engellilerin sadece yılın bir günü hatırlanmaması gerektiği ifade ederek, Sadece yapılacak olan etkinliklerin, yürütülecek olan çalışmaların, bir güne sıkıştırılmayarak, engelliler için icra edilecek olan çalışmaların, yılın 365 gününe sığdırılmasını ve buna göre planlamaların yapılmasını istiyoruz diye konuştu.
Açıklamaların ardından Engelsiz Bileşenler Federasyonu tarafından yazılan ve engellilerin sorunları ile taleplerini içeren mektupları TBMM'ye gönderildi.
Diyarbakır diyarbakır'da engelliler, taleplerini mektupla tbmm'ye gönderdi

Diyarbakır, Türkiye, Güncel

Kaynak: DHA


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