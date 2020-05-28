DİYARBAKIR Diyarbakır'da, işçilerde koronavirüsün tespit edildiği fabrika kapatıldı

Diyarbakır'da, işçilerde koronavirüsün tespit edildiği fabrika kapatıldıDİYARBAKIR Organize Sanayi Bölgesi'ndeki (OSB) 16 işçide koronavirüsün tespit edildiği tekstil fabrikası, geçici süreyle kapatıldı.

28.05.2020 17:00 | Son Güncelleme: 28.05.2020 17:04
Diyarbakır'da, işçilerde koronavirüsün tespit edildiği fabrika kapatıldı
DİYARBAKIR Organize Sanayi Bölgesi'ndeki (OSB) 16 işçide koronavirüsün tespit edildiği tekstil fabrikası, geçici süreyle kapatıldı. Temaslı 26 kişi de karantinaya alındı.
Diyarbakır OSB'de bulunan tekstil fabrikasında işçi olarak çalışan kişi, öksürük ve ateş şikayetleriyle hastaneye başvurdu. Burada yapılan 'Covid-19' testi pozitif çıkan kişi, pandemi hastanesinde tedaviye alındı. Filyasyon ekiplerinin yaptığı çalışmada fabrikada çalışan 15 işçide daha koronavirüs tespit edildi. Fabrika, geçici süreyle kapatıldı. Testi pozitif çıkan işçiler, hastanede tedaviye alınırken, temas ettikleri 26 kişi de karantinaya alındı. DİYARBAKIR Diyarbakır’da, işçilerde koronavirüsün tespit edildiği fabrika kapatıldı

Kaynak: DHA

Etiketler: Koronavirüs, Diyarbakır, Güncel, Haber

Manşet

Haberler

ABD’li hakim, tecavüze uğrayan kadına sorduğu soru sonrası görevden alındı Haber
ABD'li hakim, tecavüze uğrayan kadına sorduğu soru sonrası görevden alındı
Canlı yayında yöneltilen ’Kürtçe’ sorusu Acun’u küplere bindirdi: Vatan hainleri, vicdansızlar Haber
Canlı yayında yöneltilen "Kürtçe" sorusu Acun'u küplere bindirdi: Vatan hainleri, vicdansızlar
Fuhuş için anlaştığı kadını boş arazide öldüren zanlı: Telefonumu çalıp bana saldırdı Haber
Fuhuş için anlaştığı kadını boş arazide öldüren zanlı: Telefonumu çalıp bana saldırdı
Son Dakika: TFF, Süper Lig’in 12 Haziran’da başlaması kararını resmileştirdi Haber
Son Dakika: TFF, Süper Lig'in 12 Haziran'da başlaması kararını resmileştirdi
Ordulu vatandaş, 200 bin dolara satmadığı gizemli taşı Erdoğan’a teslim etmek istiyor Haber
Ordulu vatandaş, 200 bin dolara satmadığı gizemli taşı Erdoğan'a teslim etmek istiyor
30-31 Mayıs’ta sokağa çıkma yasağı olacak mı? Kritik kararın verileceği toplantı başladı Haber
30-31 Mayıs'ta sokağa çıkma yasağı olacak mı? Kritik kararın verileceği toplantı başladı
Diyanet, kadın erkek el ele halay çekmenin ve horon tepmenin İslam’a aykırı olduğunu belirtti Haber
Diyanet, kadın erkek el ele halay çekmenin ve horon tepmenin İslam'a aykırı olduğunu belirtti
Interpol’ün aradığı 700 bin liralık otomobil, Konya’da bulundu Haber
Interpol'ün aradığı 700 bin liralık otomobil, Konya'da bulundu
Haberler››Güncel››DİYARBAKIR Diyarbakır'da, işçilerde koronavirüsün tespit edildiği fabrika kapatıldı - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

17:00: ADIYAMAN Kahta'da 12 vaka olan, 9 katlı bina karantinaya alındı - Haber 16:59: Suluova'daki camiler ibadete hazır - Haber 16:59: Van'da açık alanlar cuma namazı için hazırlandı - Haber 16:59: THY Genel Müdürü Ekşi'den uçakta yan koltukların boş bırakılması uygulamasına ilişkin açıklama... - Haber 16:59: Suriyeli yetim anneler "İyilik Gemisi" projesiyle aile bütçesine katkı sağlıyor - Haber 16:38: 30-31 Mayıs'ta sokağa çıkma yasağı olacak mı? Kritik kararın verileceği toplantı başladı - Haberler 16:32: Canlı yayında yöneltilen "Kürtçe" sorusu Acun'u küplere bindirdi: Vatan hainleri, vicdansızlar - Magazin 16:25: Kızını, eşinin kaçırdığını söyleyen sunucu Meral Kaplan, Bakan Soylu'ya seslendi: Ülkemiz Teksas'a mı döndü? - Haber 15:25: ABD'li hakim, tecavüze uğrayan kadına sorduğu soru sonrası görevden alındı - Haberler 14:16: Denizde vahşet anları kamerada! Köpek balığını mızrakla defalarca vurarak katlettiler - Haber