DİYARBAKIR Down sendromlu Zeynep'in 23 Nisan hayalini, jandarma gerçekleştirdi

Kaynak: DHA

Down sendromlu Zeynep'in 23 Nisan hayalini, jandarma gerçekleştirdiDİYARBAKIR İl Jandarma Komutanlığı, koronavirüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkması kısıtlı olan down sendromlu Zeynep Ayaz'ın (13) hayalini gerçekleştirerek, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı evinde kutladı.Bağlar ilçesine bağlı kırsal Sarıdallı Mahallesi'nde yaşayan Fatma Ayaz, down sendromlu kızı Zeynep Ayaz'ın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutlama isteğini 156'yı arayarak jandarmaya iletti. İl Jandarma Komutanlığı personeli Fatma Ayaz'ın bu isteğini kırmayarak bayrak, balon ve kitaplarla mahalleye geldi. Ayaz ailesinin evine geçen jandarma ekipleri evin bir odasını bayraklarla süsleyerek hem Zeynep'e hem de mahalledeki diğer çocuklara çeşitli hediyeler verdi. Jandarma personeline teşekkür eden babaanne Hansa Ayaz (58), "Zeynep için geldiler. Torunum çok sevindi. Biz de mutlu olduk" dedi.'YANIMIZDA OLDUKLARI İÇİN TEŞEKKÜR EDERİZ'Zeynep Ayaz'ın kuzeni Melek Ayaz, "Evimiz süslendi. Çocuklar mutlu oldu. Teşekkür ederiz. Bizim yanımızda oldukları için teşekkür ederiz" diye konuştu.12 yaşındaki Mehmet Hüseyin Yarar mutluluğunu dile getirerek şunları kaydetti:"Çok mutluyuz. Jandarma abilerimize ve ablalarımıza teşekkür ediyoruz. Çok mutlu olduk. Her sene isteriz."