Diyarbakır Dsispor 45. Yılını Kutladı

Diyarbakır
DSİSpor'un kuruluşunun 45. yılında anlamlı bir etkinlik düzenlendi. "Dünden Bugüne DSİ Spor Camiası" etkinliğine çok sayıda davetli katıldı.
1973 yılında kurulan ve bugüne kadar birçok branşta faaliyet gösteren DSİSpor'un etkinliği, DSİ 10.Bölge Müdürlüğünde gerçekleşti. Slayt gösterilerin de gerçekleştiği etkinlikte, kulübün kurucusu olan ve aynı zamanda yüzlerce sporcunun DSİ'de işe alınmasını sağlamış olan merhum Cuma Gültekin'in isminin anons edilmesi sırasında salondan büyük bir alkış koptu. Birçok spor adamının bulunduğu hayatını kaybeden DSİSpor emektarlarına plaketler verildi. Plaketleri alan merhum spor adamlarının yakınları duygusal anlar yaşadı. Etkinliğe katkı sağlayanlara da plaket verildi. DSİ 10. Bölge Müdürü Ali Gökyel, DSİSpor'un büyük bir aile olduğuna dikkat çekerek kulübün 45 yılına emek verenlerle bir arada olmaktan büyük mutluluk duyduklarını söyledi. Bölge Müdürü Gökyel, gelen talep üzerine futbolda genç kategorilerinden sonra amatör kategorisindeki liglere de katılacaklarını açıklarken, bu gelişme salonda bulunanlar tarafından alkışlandı.
Etkinlik, davetlilere verilen yemekle son buldu. - DİYARBAKIR
Diyarbakır
12 Kasım 2018 Pazartesi 12:35