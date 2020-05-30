DİYARBAKIR 'Dur' ihtarına uymayan şüpheli, ateş açtığı polisi yaralayıp kaçtı

'Dur' ihtarına uymayan şüpheli, ateş açtığı polisi yaralayıp kaçtıDİYARAKIR'da polisin 'dur' ihtarında bulunduğu kişi, yanındaki tabancayla ateş açıp kaçtı.

30.05.2020 16:28 | Son Güncelleme: 30.05.2020 16:33
'Dur' ihtarına uymayan şüpheli, ateş açtığı polisi yaralayıp kaçtı
DİYARAKIR'da polisin 'dur' ihtarında bulunduğu kişi, yanındaki tabancayla ateş açıp kaçtı. Kurşun isabet eden 1 polis memuru yaralanırken, kayıplara karışan şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.
Olay, öğleden sonra merkez Bağlar ilçesinin Emek caddesinde meydana geldi. Polisler, bir şüphelinin belinde tabanca görünce kimlik kontrolü yapmak istedi. Ancak kimliği belirsiz kişi, 'dur' ihtarına uymayıp yanında bulundurduğu tabancayla polislere ateş açıp kaçtı. Kurşunların isabet ettiği 1 polis memuru yaralandı, saldırgan ise kayıplara karıştı. Polis memuru, arkadaşlarının yardımıyla yakında bulunan özel bir hastaneye kaldırılırken, takviye ekipler kayıplara karışan kişinin yakalanması için çalışma başlattı. DİYARBAKIR ’Dur’ ihtarına uymayan şüpheli, ateş açtığı polisi yaralayıp kaçtı

Kaynak: DHA

Etiketler: Güncel, Haber

Manşet

Haberler

Bir ailenin ocağı söndü! Silahların çekildiği kız kaçırma kavgasında ölen 5 kişiden 4’ü kardeş Haber
Bir ailenin ocağı söndü! Silahların çekildiği kız kaçırma kavgasında ölen 5 kişiden 4'ü kardeş
Son dakika: Diyarbakır’da polisin ’Dur’ ihtarına uymayan zanlı, kaçarken polislere ateş açtı Haber
Son dakika: Diyarbakır'da polisin 'Dur' ihtarına uymayan zanlı, kaçarken polislere ateş açtı
Galeri sahibi, PTT hesabının ekran görüntüsünü paylaşınca 130 bin lirasından oldu Haber
Galeri sahibi, PTT hesabının ekran görüntüsünü paylaşınca 130 bin lirasından oldu
Koronavirüs salgınının bitme noktasına geldiği Artvin Borçka’da şehir dışından gelenler 2. dalgaya sebep oldu Haber
Koronavirüs salgınının bitme noktasına geldiği Artvin Borçka'da şehir dışından gelenler 2. dalgaya sebep oldu
Para yüzünden çıkan kavgada 30 yıllık eşini bıçaklayarak öldürdü Haber
Para yüzünden çıkan kavgada 30 yıllık eşini bıçaklayarak öldürdü
65 yaş üstünün sokağa çıkma kısıtlamasının tamamen kaldırılacağı tarih belli oldu Haber
65 yaş üstünün sokağa çıkma kısıtlamasının tamamen kaldırılacağı tarih belli oldu
Esat Yontunç, 33 yıllık dostu Acun Ilıcalı’ya doğum günü sürprizi yaptı Haber
Esat Yontunç, 33 yıllık dostu Acun Ilıcalı'ya doğum günü sürprizi yaptı
Siyahi vatandaşı öldürerek ABD’deki gösterilerin fitilini ateşleyen polis, bir darbe de karısından yedi Haber
Siyahi vatandaşı öldürerek ABD'deki gösterilerin fitilini ateşleyen polis, bir darbe de karısından yedi
Haberler››Güncel››DİYARBAKIR 'Dur' ihtarına uymayan şüpheli, ateş açtığı polisi yaralayıp kaçtı - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

16:28: DİYARBAKIR 'Dur' ihtarına uymayan şüpheli, ateş açtığı polisi yaralayıp kaçtı - Haber 16:27: Diyarbakır'da bir polis uğradığı silahlı saldırı sonucu yaralandı - Haber 16:27: Son dakika haber... Ünye'de altyapı yenileme ve sıcak asfalt çalışmaları sürüyor - Haber 16:27: İnegöl'de metruk binada çıkan yangın söndürüldü - Haber 16:27: Kayseri'de polisten minik Eymen'e doğum günü sürprizi - Haber 15:49: Son dakika: Gri kategoride aranan 2 terörist, Siirt'te etkisiz hale getirildi - Haber 14:35: Galeri sahibi, PTT hesabının ekran görüntüsünü paylaşınca 130 bin lirasından oldu - Haberler 13:57: Kasap Nusret Gökçe'nin kendisine ikizi kadar benzeyen kardeşi, görenleri şaşkına çevirdi - Magazin 13:51: Turizm cenneti Kemaliye'de hiç koronavirüs vakası görülmedi ancak uyarı da gecikmedi - Haber