Türkiye Jokey Kulübü tarafından organize edilen 'Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü Koşusu' Diyarbakır Hipodromu'nda yapıldı.<br><br>Cihana Bedel isimli atıyla jokey Mehmet Doğan'ın kazandığı koşuyu, Vali Hasan Basri Güzeloğlu, İl Emniyet Müdürü Tacettin Aslan, Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcısı Kamil Erkut Güre, Bölge Jandarma Komutanı Tümgeneral Halis Zafer Koç, İl Emniyet Müdür Yardımcıları, kamu kurumlarının müdürleri ve çok sayıda vatandaş izledi.<br><br>İl Emniyet Müdürü Aslan koşuyu kazanan atın jokeyi Doğan'a bir buket çiçek verdi.?