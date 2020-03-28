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Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü'nden Türkçe ve Kürtçe 'Evde kalın' anonsu

Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü'nden Türkçe ve Kürtçe 'Evde kalın' anonsu Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentin birçok noktasında Türkçe ve Kürtçe anons yaparak korona virüs salgını nedeni ile vatandaşların evde kalmaları çağrısında bulundu.

28.03.2020 15:12 | Son Güncelleme: 28.03.2020 15:14
Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü'nden Türkçe ve Kürtçe 'Evde kalın' anonsu
DİYARBAKIR - Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentin birçok noktasında Türkçe ve Kürtçe anons yaparak korona virüs salgını nedeni ile vatandaşların evde kalmaları çağrısında bulundu.
Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve kısa sürede tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgını nedeni ile İçişleri Bakanlığı tarafından alınan kararla 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşlara yönelik sokağa çıkma yasağı uygulanmaya başlandı.
Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü ekipleri, vatandaşların tümüne yönelik Türkçe ve Kürtçe anonslarla evlerinde kalmaları çağrısında bulundu. Gezici anons aracı ile kent genelinde yapılan uygulamada Türkçe ve Kürtçe olarak, "Değerli vatandaşlarımız, evlerinizden çıkmayın, bu sizin ve sevdiklerinizin sağlığı için çok önemlidir. Bu nedenle, korona virüs nedeni ile zorunlu haller dışında dışarı çıkmamanızı sizden rica ediyoruz. Lütfen evlerinizde kalın, değerli Diyarbakırlı vatandaşlarımızdan ricamızdır" denildi. Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü’nden Türkçe ve Kürtçe ’Evde kalın’ anonsu

Kaynak: İHA

Etiketler: Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü, Çin Halk Cumhuriyeti, Diyarbakır, Genel

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Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü'nden Türkçe ve Kürtçe 'Evde kalın' anonsu

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