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Diyarbakır ergani'de karlı yolda minibüs devrildi: 4 yaralı

Ergani'de karlı yolda minibüs devrildi: 4 yaralıDiyarbakır'ın Ergani ilçesinde, yoğun kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda sürücünün kontrolünden çıkan minibüs devrildi.

03.01.2020 15:37 | Son Güncelleme: 03.01.2020 15:38
'de karlı yolda minibüs devrildi: 4 yaralı
'ın Ergani ilçesinde, yoğun kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda sürücünün kontrolünden çıkan minibüs devrildi. Kazada 4 kişi yaralandı.
Kaza, Elazığ- Diyarbakır karayolunda meydana geldi. Elazığ yönünden ilçe merkezine gelen Mahmut Demiralp yönetimindeki 16 AGB 833 plakalı minibüs, yoğun kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda, sürücünün kontrolünden çıkarak devrildi. Kazada, minibüste bulunanlardan 4'ü yaralandı. Yaralılar, ihbarla gelen jandarma ve sağlık görevlilerince araçtan çıkarılıp, ambulanslarla Ergani Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Acil serviste tedaviye alınan yaralılardan birinin hayati tehlikesinin bulunduğu belirtilirken, jandarma yeni kazaların yaşanmaması için yolda önlem aldı.
GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR
Mehmet Mucahit CEYLAN/ERGANİ (Diyarbakır), (DHA)
Diyarbakır ergani'de karlı yolda minibüs devrildi: 4 yaralı

Diyarbakır, Ergani, Güncel

Kaynak: DHA


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