05.07.2019 00:05
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DİYARBAKIR Ergani'de orman yangını 1.7 hektar alanda etkili oldu

Ergani'de orman yangını 1.7 hektar alanda etkili olduDİYARBAKIR'ın Ergani ilçesinde 1.7 hektar alanda çıkan yangında ekili ve orman alanı zarar görürdü.

Ergani'de orman yangını 1.7 hektar alanda etkili oldu
DİYARBAKIR'ın Ergani ilçesinde 1.7 hektar alanda çıkan yangında ekili ve orman alanı zarar görürdü.
Yangın, öğle saatlerinde Ergani ilçesine bağlı Ortaağaç mahallesinde meydana geldi. Ormanlık alanda, kuru otların alev almasıyla yangın çıktı. Ormanlık alanında çıkış nedeni belirlenemeyen yangın, rüzgarın etkisiyle kısa sürede geniş alana yayıldı. Çevredeki bağ ve bahçelere de sıçrayan alevlere itfaiye ve Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri müdahale etti. 1.7 hektar alanda etkili olduğu belirtilen yangının söndürülmesi için çalışmalar sürdürülüyor. DİYARBAKIR Ergani'de orman yangını 1.7 hektar alanda etkili oldu
Kaynak: DHA
Ergani, Güncel

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