Diyarbakır esnafı koronavirüs tedbirlerine uydu
Diyarbakır'da zabıta ekipleri, İçişler Bakanlığı'nın koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında yayınladığı genelgeyle faaliyetleri geçici süreyle durdurulan mekanlarda denetim yaptı.
17.03.2020 13:20 | Son Güncelleme: 17.03.2020 13:38
Diyarbakır 'da zabıta ekipleri, İçişler Bakanlığı'nın koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında yayınladığı genelgeyle faaliyetleri geçici süreyle durdurulan mekanlarda denetim yaptı.
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesine bağlı zabıta ekipleri, koronavirüs tedbirleri kapsamında faaliyetleri durdurulan mekanları dolaştı, işletmecilerin uygulamaya riayet ettiğini tespit etti.
Önce uyarı yapıldı
Büyükşehir Belediyesi Zabıta Denetim Şube Müdürü Abdulaziz Arı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İçişleri Bakanlığının aldığı karar uyarınca ilçe zabıta ekipleri ve emniyet güçleriyle birlikte ortak çalışmalarının devam ettiğini söyledi.
Dün geceden beri denetime başladıklarını ve 100'e yakın işletmeye uyarıda bulunduklarını aktaran Arı, "Yaptığımız kontrol neticesinde esnafımızın yüzde 99'a yakını şu an uymuş durumda. Kendilerine bu duyarlılıklarından dolayı teşekkür ediyoruz. Çalışmalarımız ve kontrollerimiz de devam edecek." diye konuştu.
Vatandaşların yakın mesafede bir arada bulunmasının bulaşma riskini artabileceği düşüncesiyle kafe, lokanta, oyun salonu, çay bahçesi, lunaparak, hamam ve spor merkezleri gibi mekanların faaliyetleri yurt genelinde dün gece yarısı geçici süreyle durdurulmuştu.
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesine bağlı zabıta ekipleri, koronavirüs tedbirleri kapsamında faaliyetleri durdurulan mekanları dolaştı, işletmecilerin uygulamaya riayet ettiğini tespit etti.
Önce uyarı yapıldı
Büyükşehir Belediyesi Zabıta Denetim Şube Müdürü Abdulaziz Arı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İçişleri Bakanlığının aldığı karar uyarınca ilçe zabıta ekipleri ve emniyet güçleriyle birlikte ortak çalışmalarının devam ettiğini söyledi.
Dün geceden beri denetime başladıklarını ve 100'e yakın işletmeye uyarıda bulunduklarını aktaran Arı, "Yaptığımız kontrol neticesinde esnafımızın yüzde 99'a yakını şu an uymuş durumda. Kendilerine bu duyarlılıklarından dolayı teşekkür ediyoruz. Çalışmalarımız ve kontrollerimiz de devam edecek." diye konuştu.
Vatandaşların yakın mesafede bir arada bulunmasının bulaşma riskini artabileceği düşüncesiyle kafe, lokanta, oyun salonu, çay bahçesi, lunaparak, hamam ve spor merkezleri gibi mekanların faaliyetleri yurt genelinde dün gece yarısı geçici süreyle durdurulmuştu.
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
Kaynak: AA
Etiketler : Diyarbakır, Zabıta, Güncel
Manşet
Haberler
Güncel
Koronavirüsün en çok ve en az bulaştığı kan grupları belli oldu
Güncel
Son Dakika: Koronavirüs için toplanan Merkez Bankası, 100 baz puan faiz indirimine gitti
Güncel
Batman'da koronavirüs şüphesiyle bir kişi gözlem altına alındı
Güncel
Son Dakika: Gelir vergisi beyannamelerinin verilme ve ödeme süresi 30 Nisan'a kadar uzatıldı
Güncel
Kocaelili esnaf koronavirüs fırsatçılarına inat, şişesini getirene bedava kolonya dağıtıyor
Güncel
40 yaşındaki İtalyan vatandaşı, yoğun bakımda yaşadıklarını anlattı: Nefes alamıyorum
Güncel
Umreden dönen vatandaş, çok konuşulan karantina odalarını sosyal medyada paylaştı
Güncel
Koronavirüs araştırmasında Sağlık Bakanı Koca'nın performansı soruldu