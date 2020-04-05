Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Diyarbakır 'evde kal' çağrılarına uymadı, güneşli havayı gören dışarı çıktı

Diyarbakır'da güneşli havayı gören vatandaşlar, korona virüs salgınına rağmen sokakları doldurdu.

05.04.2020 17:38 | Son Güncelleme: 05.04.2020 17:42
Diyarbakır 'evde kal' çağrılarına uymadı, güneşli havayı gören dışarı çıktı
Diyarbakır 'da güneşli havayı gören vatandaşlar, korona virüs salgınına rağmen sokakları doldurdu. Kentin en işlek noktalarından Gazi Caddesi'nde adım atacak yer bulunmazken, gelin ve damatlar tarihi mekanlarda fotoğraf çektirmeye devam etti.

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve kısa sürede tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgınına karşı 'evde kal' çağrıları yapılırken, bugün güneşli havayı gören Diyarbakırlılar sokaklara akın etti. Kentin tarihi noktalarından olan On Gözlü Köprü, Hz. Süleyman Camii gibi alanlar kapatılırken, kimi yerlerde gelin ve damatlar fotoğraf çekmeye devam etti. Bazı vatandaşlar tarihi surlara çıkarken, bazı aileler tehlikeyi hiçe sayarak çocuklarını dışarı çıkarttı. Sur ilçesinde ve kentin farklı noktalarında vatandaşların sıcak havada sosyal mesafe kuralına uymadığı görüldü.

Sur esnaflarından Adil Aydın, Diyarbakırlıların kente virüs gelmemiş gibi hareket ettiğini söyledi. Aydın, "Gençlerin evde kalması lazım. Dışarı çıkıp eve gittikleri zaman bu mikrobu alıp kendileriyle eve taşıyorlar. Lütfen gençler evde kalın. Evde hayat var. Hem kendi hayatınızı hem de evde olan ailelerinizin hayatlarını tehlikeye ve riske atmayın. Bu hastalığı yenebilme noktasında fayda verecek ise 10 gün, 15 gün, 20 gün aralıklarla sokağa çıkma yasağı uygulanmasını faydalı görüyorum" dedi. - DİYARBAKIR

Kaynak: İHA

Etiketler: Çin Halk Cumhuriyeti, Diyarbakır, Wuhan, Güncel
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› Güncel ››Diyarbakır 'evde kal' çağrılarına uymadı, güneşli havayı gören dışarı çıktı - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

Uzmanlar uyardı! Salgın günlerinde İstanbul’un barajları, son 10 yılın en kritik seviyesinde Haberler
Uzmanlar uyardı! Salgın günlerinde İstanbul'un barajları, son 10 yılın en kritik seviyesinde
İçişleri Bakanlığı’ndan sokak hayvanları için yeni genelge Haberler
İçişleri Bakanlığı'ndan sokak hayvanları için yeni genelge
22 yaşındaki Anadolu Efes taraftarı, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti Haberler
22 yaşındaki Anadolu Efes taraftarı, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti
İngiltere’de koronavirüs nedeniyle bir günde 621 kişi hayatını kaybetti Haberler
İngiltere'de koronavirüs nedeniyle bir günde 621 kişi hayatını kaybetti
Türkiye’de koronavirüsü kalıcı olarak yok eden ürün geliştirildi Haberler
Türkiye'de koronavirüsü kalıcı olarak yok eden ürün geliştirildi
ABB Başkanı Yavaş, evlere temizliğe gidemeyen kadınlara çağrı yaptı Haberler
ABB Başkanı Yavaş, evlere temizliğe gidemeyen kadınlara çağrı yaptı
Koronavirüsü yenerek taburcu edilen profesörden umutlandıran paylaşım Haberler
Koronavirüsü yenerek taburcu edilen profesörden umutlandıran paylaşım
Türkiye’nin ilk koronavirüs aşısı hayvanlarda denendi, sonuç başarılı Haberler
Türkiye'nin ilk koronavirüs aşısı hayvanlarda denendi, sonuç başarılı

Son Dakika Güncel Haberleri

17:57: (TEKRAR) Sağlık çalışanları dans ederek moral buldu - Haber 17:57: Ankara Polatlı'da silahlı kavga 3 ölü 1 yaralı - Haber 17:56: Devrilen traktörün altında kalan sürücü öldü - Haber 17:55: Zonguldak kurallara uydu, evde kaldı - Haber 17:54: - Fransa'da mezarlıklar dolmaya başladı - Haber 17:14: İçişleri Bakanlığı, 81 İl Valiliğine sokak hayvanları için genelge gönderdi - Haber 16:29: Mansur Yavaş: Evlere temizliğe giden kadınlarımızın yanındayız - Haber 15:07: Petekkaya'dan İmamoğlu'nun Instagram paylaşımına olay yorum: Defol, terbiyesiz - Magazin 15:02: Koronavirüsü yenen Prof. Dr. Sarı'dan umutlandıran paylaşım: Hastalığın düzelebileceğinin canlı göstergesiyim - Haber 14:57: Ölümler ve uyarılar kar etmedi! Ankara'da sokak ortasında "Pes" dedirten görüntü - Haber 14:15: Salgına karşı tütsü yaktıran belediye başkanı: Koronavirüsü def edecek - Haber 11:12: Türkiye'de koronavirüsü kalıcı olarak temizleyen endüstriyel dezenfeksiyon cihazı üretildi - Haber