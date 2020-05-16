DİYARBAKIR Evlat nöbetindeki baba Sıcak da olsa taş da yağsa buradan kalkmayacağız

Evlat nöbetindeki baba: Sıcak da olsa taş da yağsa buradan kalkmayacağızDİYARBAKIR'da, terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarının bulunmasını isteyen 134 aile, HDP il binası önündeki oturma eylemini, 257'nci gününde de sürdürdü.

16.05.2020 17:22 | Son Güncelleme: 16.05.2020 17:28
Evlat nöbetindeki baba: Sıcak da olsa taş da yağsa buradan kalkmayacağız
DİYARBAKIR'da, terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarının bulunmasını isteyen 134 aile, HDP il binası önündeki oturma eylemini, 257'nci gününde de sürdürdü. Diyarbakır'ın Hani ilçesinden 5 yıl önce kaçırılan oğlu Fatih Demir (22) için evlat nöbeti tutan Abdullah Demir, sıcak havaya rağmen oturma eylemine devam edeceklerini belirterek, "Bizim içimizde acı var, evlat acısı var. Mecbur katlanacağız. Çünkü evlat acısı hiçbir şeye benzemiyor" dedi.
Diyarbakır'da yaşayan Mehmet Akar, geçen yıl 21 Ağustos'ta kayboldu. Akar'ın annesi Hacire Akar, 1 gün sonra HDP Diyarbakır il binası önüne geldi. Oğlunun HDP'liler tarafından dağa kaçırıldığını söyleyen Akar, oturma eylemi başlattı. Eylemin 3'üncü gününde ortaya çıkan Mehmet Akar, mahkemece ev hapsiyle cezalandırıldı. Oğluna kavuşup, eylemine son veren Hatice Akar, çocukları kayıp annelere çağrıda bulundu. Hacire Akar'ın çocuğuna kavuşması, çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan aileler için umut oldu. Akar'ın çağrısıyla harekete geçen çocukları kayıp aileler, 3 Eylül'de HDP il binası önünde oturma eylemine başladı.
13 AİLE, EVLADINA KAVUŞTU
Hacire Akar'ın oğlu Mehmet'in yanı sıra eyleme katılanlardan Hatice Ceylan'ın oğlu Cafer, Hüsniye-Hüseyin Kaya çiftinin kızları Mekiye, Halime Kadran'ın torunu Halil İbrahim Kadran, Necla- Metin Açan çiftinin oğlu Harun Açan, Nizamettin- Aslıhan Eşrefoğlu çiftinin oğlu Hüseyin, Gevriye Ayhan'ın kızı Pelda, Melik Aslan'ın oğlu Volkan, Muhteber Birlik'in oğlu Veysi Birlik, Cahide Alkan'ın oğlu Mehmet Emin, Şahize Altınkaynak'ın kızı Halise Alptekin, Naime Dalmış'ın kızı Tekoşin Açar ve Sait Açar'ın oğlu Haşim Açar, terör örgütünden kaçarak, güvenlik güçlerine teslim oldu. Böylece oturma eylemi yapan ailelerden 13'ü evlatlarına kavuşmuş oldu. Hacire Akar dışındaki 12 aile, diğer ailelere destek olmak için oturma eylemine devam ediyor. Aileler, eylem sırasında, koronavirüs salgınına yönelik tedbirlere de uyuyor.
'EVLAT ACISI HİÇBİR ŞEYE BENZEMEZ'
Diyarbakır'ın Hani ilçesinde, 2015 yılında, fırında çalışırken kaçırılan oğlu Fatih Demir (22) için evlat nöbeti tutan Abdullah Demir, "257 gündür nöbete devam ediyoruz. Bu vicdansızlar bizi görmemezlikten geliyor. Beş yıldır içimize virüs koymuşlar. Oruç tutuyoruz. Burada bekliyoruz. Evimize gidemedik. Evlat acısı çok zordur. HDP'liler gelip binaya giriyorlar. Arka kapıdan çıkıyorlar. Bizi görmemezlikten geliyorlar. Böyle milletvekili olur mu? Bu insanlarda Allah korkusu yok. Allah korkusu olsaydı bir gün gelirlerdi. Bunlar Kürt değil. Kürtlerle bir alakası yok. Kanla siyaset yapıyorlar. Kanla siyaset olur mu? Siyaset kalemle olur. Gençleri kandırıp da götürüp PKK'ya teslim etmek Allah'tan reva mıdır? Oğlum beni duyuyorsan, kaç gel devletine teslim ol. 13 arkadaşın geldi. Devlet kelepçe vurmadan evlerine gönderdi. Allah devletten razı olsun. Bu çocuklar kandırıldı, gitti. Devletimiz yine de Allah razı olsun bize sahip çıktı. Ne kadar sıcak olsa taş da yağsa biz buradan kalkmıyoruz. Bizim içimizde acı var, evlat acısı var. Mecbur katlanacağız. Çünkü evlat acısı hiçbir şeye benzemiyor" diye konuştu. DİYARBAKIR Evlat nöbetindeki baba Sıcak da olsa taş da yağsa buradan kalkmayacağız

Kaynak: DHA

Etiketler: Halkların Demokratik Partisi, Diyarbakır, PKK, Güncel, Haber

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