Diyarbakır girişinde uzun araç kuyruğu oluştu

Diyarbakır girişinde uzun araç kuyruğu oluştuİÇİŞLERİ Bakanlığı'nca koronavirüs tedbirleri nedeniyle uygulanan seyahat kısıtlamasının kaldırıldığı Diyarbakır'ın girişinde, uzun araç kuyruğu oluştu.

12.05.2020 14:48 | Son Güncelleme: 12.05.2020 14:53
Diyarbakır girişinde uzun araç kuyruğu oluştu
İÇİŞLERİ Bakanlığı'nca koronavirüs tedbirleri nedeniyle uygulanan seyahat kısıtlamasının kaldırıldığı Diyarbakır'ın girişinde, uzun araç kuyruğu oluştu.
Koronavirüs tedbirleri nedeniyle daha önce seyahat kısıtlamasının uygulandığı Diyarbakır'ın da aralarında bulunduğu 9 kentte, İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelgeyle kısıtlama sona erdi. Kısıtlamasının sona ermesiyle birlikte, Diyarbakır'ın giriş ve çıkışlarında araç yoğunluğu yaşandı. Seyahat kısıtlamasının kaldırılmasıyla bu sabah saatlerinde Şanlıurfa yönünden Diyarbakır'a giriş yapmak için kontrol noktalarına gelen sürücüler, kilometrelerce araç kuyruğu oluşturdu. Polis ekiplerince durdurulan araçlarda kontroller yapılırken, sürücü ve yolculara, koronavirüs tedbirlerine uymaları uyarısında bulunuldu. Diyarbakır girişinde uzun araç kuyruğu oluştu

Kaynak: DHA

Etiketler: İçişleri Bakanlığı, Koronavirüs, Diyarbakır, Güncel, Haber

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