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DİYARBAKIR Görevden alınan HDP'li belediye başkanı, il binasında yargılama yaparak kararları...

Görevden alınan HDP'li belediye başkanı, il binasında yargılama yaparak kararları Kandil'e göndermişDİYARBAKIR'da, hakkındaki terör soruşturması kapsamında geçen yıl görevden alınan Kayanıpar Belediyesi eski Başkanı HDP'li Keziban Yılmaz'ın, HDP İl binasında yargıladığı partililer hakkında...

21.04.2020 21:30 | Son Güncelleme: 21.04.2020 21:31
Görevden alınan HDP'li belediye başkanı, il binasında yargılama yaparak kararları Kandil'e göndermiş
DİYARBAKIR'da, hakkındaki terör soruşturması kapsamında geçen yıl görevden alınan Kayanıpar Belediyesi eski Başkanı HDP'li Keziban Yılmaz'ın, HDP İl binasında yargıladığı partililer hakkında alınan kararları Kandil'e gönderdiği ortaya çıktı.
Hakkındaki terör soruşturması kapsamında 22 Ekim 2019'da görevden alınan Kayapınar Belediye eski Başkanı HDP'li Keziban Yılmaz, terör örgütü KCK'nın sözde yargı komisyonunda 'yargıçlık' yaptığı gerekçesiyle 7,5 yıl hapisle cezalandırılarak, bir süre tutuklu kaldıktan sonra hamile olduğu gerekçesiyle tahliye edildi.
Yılmaz'ın aldığı cezayla ilgili Ağır Ceza Mahkemesi, gerekçeli kararını tamamladı. İtirafçı H.B.A.'nın beyanlarının yer aldığı kararda, Yılmaz'ın avukatlık kimliğini kullanarak cezaevinde terör suçundan hükümlülerle iletişimi sağladığı, sözde cezaevleri koordinasyonundan gelen talimatlarla farklı cezaevleriyle iletişimi sağladığı bildirildi. H.B.A.'nın gerekçeli karara delil gösterilen ifadesi ise şöyle:
"Keziban Yılmaz KCK çatısı altında oluşturulan adli yargılamalarda görevliydi. Örgütün kendisine verdiği görev taş ve molotof atan çocukların davalarıyla ilgilenmesiydi. Benim tanık olduğum yargılamalardan biri eşinden izinsiz Nevruz kutlamalarına giden bir kadını kocası çok kötü dövmüştü. O kadını alıp dinlediler ve kocası hakkında karar verdiler. Yargı komisyonu 2 erkek ve 3 kadından oluşuyordu. Kadın yargılamalarında sadece kadınlar bulunuyor, erkekler giremiyordu. Bu yargılamalar HDP Diyarbakır İl binasında yapılıyordu, ben de oradaydım. Bire bir şahit oldum. Buradan çıkan kararlar da rapor haline dönüştürülüp Kandil'e gönderiliyordu. Keziban Yılmaz genelde kadın sorunları ile ilgili çözülmesi gereken konularda yargılama yapardı. Ayrıca kadro düzeyindeki örgüt üyeleri arasındaki duygusal ilişkisi olanları yargılıyordu. Avukat olduğu için cezaevlerine de rahatlıkla girip çıkıyordu."
KCK SÖZLEŞMESİ SIRADAN BİR ÖRGÜT DOKÜMANI DEĞİLDİR
Gerekçeli kararda terör örgütü KCK sözleşmesinin, örgüt arşivinden ele geçen, uygulanma kabiliyeti bulunmayan sıradan bir doküman olmadığı, KCK sözleşmesinin modern devletlerin anayasası biçiminde hazırlandığı bildirildi. Mahkeme, KCK'nın örgütlenme modeline bakıldığında aynen devletlerde olduğu gibi yasama, yürütme ve yargı olarak örgütlenmeler oluşturulduğu, legal görünümle KCK'nın amacı doğrultusunda illegal faaliyetlerin, yöre halkına sözde hizmet sunmak amacıyla gerçekleştirilen eylem ve faaliyetler olduğu kaydedildi.
Gerekçeli kararda, Yılmaz'ın sözde KCK Türkiye Meclisi üyesi olup, örgüt adına yargılamalar yaptığı, örgütün adalet divanı komisyonunda yer aldığına yer verildi. Sanık Yılmaz'ın yargılamalar kapsamında alınan kararları rapor halinde Kandil'deki üst düzey kadın yöneticilere gönderdiği bildirilen gerekçeli kararda, sanığın sözde Anayasa olarak kabul edilen KCK sözleşmesinin 14'üncü maddesinin 2'nci fıkrasındaki hukuk komitesinde görev aldığı için hakkında yeterli delil bulunduğundan 7,5 yıl hapisle cezalandırıldığı ifade edildi.
ARŞİV GÖRÜNTÜLERLE
DİYARBAKIR, (DHA)
DİYARBAKIR Görevden alınan HDP’li belediye başkanı, il binasında yargılama yaparak kararları...

Kaynak: DHA

Etiketler: Halkların Demokratik Partisi, Kandil Dağı, Güncel
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