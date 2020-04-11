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Diyarbakır güne sessiz başladı

DİYARBAKIR'da, koronavirüs tedbirleri kapsamında İçişleri Bakanlığı'nca alınan sokağa çıkma yasağının ardından cadde ve sokaklar sessizliğe büründü.

11.04.2020 10:58 | Son Güncelleme: 11.04.2020 10:59
Diyarbakır güne sessiz başladı
DİYARBAKIR'da, koronavirüs tedbirleri kapsamında İçişleri Bakanlığı'nca alınan sokağa çıkma yasağının ardından cadde ve sokaklar sessizliğe büründü.

İçişleri Bakanlığı'nca koronavirüs salgınına yönelik alınan önlemler kapsamında sokağa çıkma yasağı ilan edilen Diyarbakır , güne sessiz başladı. Kentin tarihi Ongözlü Köprü, Dağkapı Meydanı, Kent Meydanı ve en işlek merkezlerinden olan Ofis semtinde güvenlik güçleri ve belediye ekipleri dışında kimseye rastlanmadı. Diyarbakırlılar, evlerinden kalarak yasağa uydu. Sadece fırın, eczane gibi yasak kapsamı dışındaki yerlerin açık olduğu kentte, temizlik ekipleri de görevlerini yaptı. Polis ekipleri ise caddelerde görülen vatandaşları da uyararak, evlerine gönderdi.Diyarbakır'da, en son 2015-2016 yılları arasında, PKK'lı teröristlerin merkez Sur ilçesinin 6 mahallesinde kazdığı hendekler nedeniyle yürütülen operasyonlarda, 3 aya aşkın sokağa çıkma yasağı ilan edilmişti.


- Diyarbakır

Kaynak: DHA

Etiketler: İçişleri Bakanlığı, Diyarbakır, Güncel
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