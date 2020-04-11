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Diyarbakır güne sessiz başladı

Diyarbakır güne sessiz başladıDİYARBAKIR'da koronavirüs tedbirleri kapsamında İçişleri Bakanlığı'nca alınan sokağa çıkma yasağının ardından sokaklar sessizliğe büründü.

11.04.2020 12:56 | Son Güncelleme: 11.04.2020 13:04
Diyarbakır güne sessiz başladı
DİYARBAKIR'da koronavirüs tedbirleri kapsamında İçişleri Bakanlığı'nca alınan sokağa çıkma yasağının ardından sokaklar sessizliğe büründü.
En son 2015-2016 yılları arasında PKK'lı teröristlerin merkez Sur ilçesinin 6 mahallesinde kazdığı hendekler nedeniyle 3 aya aşkın sokağa çıkma yasağı ilan edildiği Diyarbakır'da bugün de İçişleri Bakanlığı'nca koronavirüs tedbirleri nedeniyle 48 saat sürecek sokağa çıkma yasağı kapsamına alındı. Sokağa çıkma yasağıyla kente, 5 yıl aradan sonra ilk kez güne sessiz başladı. Kentin tarihi Ongözlü Köprü, Dağkapı Meydanı, Kent Meydanı ve en işlek merkezlerinden olan Ofis semtinde güvenlik güçleri ve belediye ekipleri dışında kimseye rastlanılmadı. Sokağa çıkma yasağına uyan Diyarbakırlılar, yasak sürecini evlerinde geçiriyor. Sadece fırın, eczane gibi yasak kapsamı dışındaki yerlerin açık olduğu kentte, temizlik ekipleri de görevlerini yaptı. Polis ekipleri ise caddelerde görülen vatandaşları da uyarıp evlerine yönlendirdi. Diyarbakır güne sessiz başladı

Kaynak: DHA

Etiketler: İçişleri Bakanlığı, Diyarbakır, PKK, Güncel
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