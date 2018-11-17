Diyarbakır Halay Gençlikspor Türkiye Birincisi Oldu

Denizli
'de yapılan Halkoyunları Yıldızlar Türkiye
Şampiyonasında Diyarbakır
Halay Gençlik ve Spor Kulübü birinci oldu. Türkiye şampiyonluğu ile kente dönen kafile, kendilerine destek sunan Diyarbakır Büyükşehir Belediyesine teşekkür ziyaretinde bulundu.
Halay Gençlik ve Spor Kulübü Antrenörü Zafer Hünkar, Denizli'de 2-4 Kasım tarihleri arasında yapılan Halkoyunlarında Türkiye Şampiyonasının büyük bir çekişmeye sahne olduğu söyledi. Diyarbakır adına yer aldığı müsabakalarda tüm rakiplerini geride bırakarak şampiyon olduklarını belirten Hünkar, "Oldukça zorlu geçen şampiyonayı şampiyon olarak tamamlamayı başardık. Öğrencilerimiz gerçekten iyi mücadele ettiler ve arzuladığımız başarıyı Diyarbakır'a kazandırdılar. Bu nedenle öğrencilerimi yürekten kutluyorum" dedi.
Elde edilen başarıyı Büyükşehir Belediyesi Başkanı Cumali Atilla başta olmak üzere tüm çalışanlara armağan ettiklerini belirten Hünkar, "Bize her zaman destek olan ve yanımızda yer alan Büyükşehir Belediyesi Başkanı Cumali Atilla'ya, Spor Daire Başkanı Mehmet Kesen
'e teşekkür ediyoruz. Onların desteği ile buralara kadar geldik" şeklinde konuştu. - DİYARBAKIR
Denizli,Türkiye,Diyarbakır
17 Kasım 2018 Cumartesi 12:43