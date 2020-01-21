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Diyarbakır halı silkelerken damdan düşen anne ve kızı yaralandı

Halı silkelerken damdan düşen anne ve kızı yaralandıDİYARBAKIR'da evlerinin damında halı silkeleyen Nurten Kayahan ile kızı Semra Kayahan, damdaki korkuluk duvarının çökmesiyle düşerek yaralandı.

21.01.2020 16:40 | Son Güncelleme: 21.01.2020 16:41
Halı silkelerken damdan düşen anne ve kızı yaralandı
DİYARBAKIR'da evlerinin damında halı silkeleyen Nurten Kayahan ile kızı Semra Kayahan, damdaki korkuluk duvarının çökmesiyle düşerek yaralandı.
Olay, öğle saatlerinde merkez Yenişehir ilçesindeki Feritköşk Mahallesi'nde meydana geldi. Nurten Kayahan, tek katlı evininin damına çıkarak kızı Semra ile birlikte halı silkeledi. ve kız, halı silkelediği sırada damdaki korkuluk duvarının çökmesiyle dengelerini kaybedip, aşağı düştü.
İhbarla olay yerine gelen sağlık görevlileri, yaralı anne ve kızına yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Selahaddin Eyyubi Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Acil serviste tedaviye alınan anne ve kızının sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Diyarbakır halı silkelerken damdan düşen anne ve kızı yaralandı

Kayahan Açar, Anne, Güncel

Kaynak: DHA


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