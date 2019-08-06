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DİYARBAKIR HALK OTOBÜSÜYLE İŞ MAKİNESİ ÇARPIŞTI 5 YARALI

DİYARBAKIR'ın Bağlar ilçesinde, halk otobüsüyle iş makinesinin çarpışmasıyla meydana gelen kazada 5 kişi yaralandı.

06.08.2019 10:19
DİYARBAKIR HALK OTOBÜSÜYLE İŞ MAKİNESİ ÇARPIŞTI 5 YARALI
DİYARBAKIR'ın Bağlar ilçesinde, halk otobüsüyle iş makinesinin çarpışmasıyla meydana gelen kazada 5 kişi yaralandı. Kaza, sabah saatlerinde Emek Caddesi'nde meydana geldi. Operatör Ahmet Şıh yönetimindeki iş makinesi ile Murat Güneş yönetimindeki 21 H 0074 plakalı halk otobüsü çarpıştı. Kazada, 5 kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye götürüldü. Acil serviste tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Bağlar, Sabah, Güncel

Kaynak: DHA

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