DİYARBAKIR ’Hay-Sağ uygulamasına bakmadan kurbanlık almayın’

'Hay-Sağ uygulamasına bakmadan kurbanlık almayın'

KURBAN Bayramı nedeniyle Diyarbakır Canlı Hayvan Borsası'nda yoğunluk sürüyor. İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Ertan Atalar, küpesiz kurbanlık alınmaması uyarısında bulanarak, Alacağınız kurbanlıkların mutlaka kulaklarında küpe olması veya evraklarının olması lazım. Tarım ve Orman Bakanlığı'mızın hayata geçirdiği Hayvan Sağlığı ve Refahı (Hay-Sağ) mobil uygulamasında kurbanlık hayvanların sevklerinde, alımında, satımında, kesiminde ve kurban etinin muhafazasında dikkat edilmesi gereken hususlar yer alıyor dedi.

Diyarbakır'da Kurban Bayramı nedeniyle kurban kesim hazırlıkları sürüyor. Kent genelinde bu bayramda 10 noktada kurbanlık kesimi ve satışı yapılacak. Kurbanlık kesimi öncesi İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerinin denetimleri de aralıksız sürerken, bu yıl koronavirüs salgını nedeniyle tedbirler yoğunlaştı. Diyarbakır Canlı Hayvan Borsası'nda incelemede bulunan Tarım ve Orman İl Müdürü Mustafa Ertan Atalar, satın alınacak kurbanlıklar konusunda uyarılarda bulundu. Atalar, küpesiz hayvan alınmaması gerektiğini ifade ederek, satın alınacak küpeli hayvanlara ilişkin Tarım ve Orman Bakanlığı'nın hayata geçirdiği Hay-Sağ mobil uygulamasıyla kurbanlıkla ilgili tüm detayların yer aldığını söyledi.

'KURBANLIĞIN HER YÖNÜYLE SAĞLIKLI OLMASI GEREK'

Keçi ve koyun gibi küçükbaş kurbanlık alırken bunların yaşlarının 1'in altında olmaması gerektiğine dikkat çeken Atalar, manda ve sığır cinsi hayvanların da 2 yaşını doldurmuş olmasının gerektiğini bildirdi. Kurbanlığın her yönüyle sağlıklı bir hayvan olması gerektiğini ifade eden Atalar, Alacağınız kurbanlıkların mutlaka kulaklarında küpe olması veya evraklarının olması lazım. Bu kulak küpesi ve evrak sayesinde hayvanın geçmişte geçirdiği hastalık, sahibinden, beslendiği yere kadar birçok bilgi içeriyor. Dolayısıyla hayvanla ilgili çok sağlıklı veriler elde edebiliriz. Bakanlığımız tarafından uygulanan cep telefonlarında indirilebilen Hay-Sağ mobil uygulamamız var. Onu cep telefonuyla indirme suretiyle küpe numarası yazdığınız zaman hayvanın bütün bilgileri ekrana gelmektedir dedi.