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DİYARBAKIR HDP önündeki annelerden Ayşegül Biçer: Oğlum, 'Beni kurtarın' diye haber gönderdi

HDP önündeki annelerden Ayşegül Biçer: Oğlum, 'Beni kurtarın' diye haber gönderdiDİYARBAKIR'da, 18 ay önce HDP aracılığıyla PKK'lı teröristlere götürüldüğünü iddia ettiği oğlu Mustafa (18) için 3 Eylül 2019'dan beri eşi Rauf Biçer ile birlikte eylem yapan kanser hastası Ayşegül Biçer, oğlunun...

07.05.2020 13:20 | Son Güncelleme: 07.05.2020 13:25
HDP önündeki annelerden Ayşegül Biçer: Oğlum, 'Beni kurtarın' diye haber gönderdi
DİYARBAKIR'da, 18 ay önce HDP aracılığıyla PKK'lı teröristlere götürüldüğünü iddia ettiği oğlu Mustafa (18) için 3 Eylül 2019'dan beri eşi Rauf Biçer ile birlikte eylem yapan kanser hastası Ayşegül Biçer, oğlunun 'beni kurtarın' diye haber gönderdiğini söyleyip, yardım istedi.
Sabah saatlerinde HDP il binası önüne gelerek HDP'den oğlunu isteyen Ayşegül Biçer, HDP il binasına girmek istedi. Biçer'in içeri girmesine polis engel oldu. 'Oğlumu bugün bana getireceksiniz' diye haykıran kanser hastası acılı anne Biçer, oğlundan haber aldığı için geldiğini söyledi. Biçer şunları kaydetti:
"Bu sabah bana gelen haberde oğlumun HDP'liler tarafından tehdit edilerek götürüldüğünü öğrendim. Oğlum, 'beni kurtarın' diye birisini arayıp, söylemiş. Söylediği kişi beni arayıp 'git çocuğunu kurtar, çocuğun yalvarıyor orada' dedi. Ben geldim HDP'den oğlumu almaya, bugün oğlumu bana versinler. 18 ay oldu, yeter artık dayanamıyorum."
Ayşegül Biçer'e destek olan annelerden Diyarbakırlı Remziye Akkoyun da fenalık geçirdi. Akkoyun, 4 yıldır kayıp olan oğlu Azad'ın (14) PKK'lı teröristler tarafından kaçırıldığını söyleyerek, 3 Eylül 2019'dan beri oturma eylemini sürdürüyor. DİYARBAKIR HDP önündeki annelerden Ayşegül Biçer: Oğlum, ’Beni kurtarın’ diye haber gönderdi

Kaynak: DHA

Etiketler: Halkların Demokratik Partisi, Eylül, PKK, Güncel, Haber

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