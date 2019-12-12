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Diyarbakır hdp önündeki eylemde 101'inci gün

HDP önündeki eylemde 101'inci gün (2)AİLELERE DESTEK ZİYARETLERİ SÜRÜYORDiyarbakır'da terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarının bulunması için HDP önünde oturma eylemi yapan ailelere destek ziyaretleri sürüyor.

12.12.2019 17:39 | Son Güncelleme: 12.12.2019 17:41
HDP önündeki eylemde 101'inci gün (2)
AİLELERE DESTEK ZİYARETLERİ SÜRÜYOR
'da terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarının bulunması için HDP önünde oturma eylemi yapan ailelere destek ziyaretleri sürüyor. 15 Temmuz Şehit, Gazi, Doğu ve Güneydoğu Terör Mağdurları Federasyonu Başkanı Mefahir Olcay ile Güvenlik Korucuları, Gönüllü Güvenlik Korucuları, Gaziler, Şehit Dul ve Yetimler Derneği Başkanı Müserdin Olcum, ailelere destek ziyaretinde bulundu, beraberinde getirdikleri karanfilleri annelere dağıttı.
Ziyaretçiler adına konuşan Mahir Olcay, birlik ve beraberliğe dikkat çekerek, şöyle konuştu
Buraya ikinci gelişim. Bu aileleri ziyaret etmek için gerekirse iki kere değil, yüz kere daha geleceğiz, yanlarında olacağız. Dilerim Allah'tan bunlar Türkiye'nin sesi olur ve bu durumlar artık son bulur, analar çocuklarını aramazlar. Eğer bunlarda utanma olursa, şeref hasiyet olursa, hani diyorlar ya biz insan hakları savunuyoruz. Bunları görecekler. Derler ki biz Kürt haklı için bir şeyler yapıyoruz. Ne yaptılar bugüne kadar. Bu mağdurluktan başka ne yaptılar. Bunlar ana, onların da mutlaka anaları var. Eğer bunu görüyorsa, bu anaların yüzünü görüyorlarsa, ya insanlıktan nasibini alırlar ve birazcık insan duygusu varsa bu çocuklar her neredeyse analarının yanına göndersinler.
Diyarbakır hdp önündeki eylemde 101'inci gün

Halkların Demokratik Partisi, Diyarbakır, PKK, Güncel

Kaynak: DHA


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