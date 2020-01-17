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Diyarbakır hdp önündeki eylemde 137'nci gün

HDP önündeki eylemde 137'nci gün (2)AİLE SAYISI 71 OLDUDiyarbakır'da terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarının bulunmasını isteyen ailelere, Hakkari'nin Şemdinli İlçesinden gelen Vahap Kaplan'ın (34) da katılmasıyla 71 oldu.

17.01.2020 14:18 | Son Güncelleme: 17.01.2020 14:21
HDP önündeki eylemde 137'nci gün (2)
AİLE SAYISI 71 OLDU
'da terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarının bulunmasını isteyen ailelere, 'nin Şemdinli İlçesinden gelen Vahap Kaplan'ın (34) da katılmasıyla 71 oldu.
2013 yılında 13 yaşındayken kaybolan yeğeni Besna Kaplan (20) için bugün oturma eylemine başlayan amca Vahap Kaplan, "Yeğenim 10 yaşındayken annesini kaybetti. Ağabeyim hasta olduğu için ben geldim. Yeğenim hemşire olmak istiyordu. Çocuk daha ortaokulu bitirmeden onu kaçırdılar. Kendisinden şimdiye kadar herhangi bir bilgi alamadık. Kızım Besna, eğer beni görüyor veya duyuyorsan geri dön, güvenlik güçlerine teslim ol. Gözümüz yoldadır. Zorla götürüldüğünü biliyoruz. Lütfen geri dön" dedi.
Diyarbakır hdp önündeki eylemde 137'nci gün

Halkların Demokratik Partisi, Diyarbakır, Hakkari, Güncel

Kaynak: DHA


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