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Diyarbakır hdp önündeki eylemde 14'üncü gün; aile sayısı 35 oldu

HDP önündeki eylemde 14'üncü gün; aile sayısı 35 oldu (2)ÇOCUKLARI KAYIP İRANLI 5 AİLEDEN DESTEKİran'da çocuklarının, terör örgütü PKK'nın bu ülkedeki kolu PJAK tarafından kaçırıldığını iddia eden 5 aile, Diyarbakır'a gelerek, HDP il binası önünde oturma eylem yapan ailelere destek verdi.

16.09.2019 18:02
HDP önündeki eylemde 14'üncü gün; aile sayısı 35 oldu (2)
ÇOCUKLARI KAYIP İRANLI 5 AİLEDEN DESTEK
İran'da çocuklarının, terör örgütü PKK'nın bu ülkedeki kolu PJAK tarafından kaçırıldığını iddia eden 5 aile, Diyarbakır'a gelerek, HDP il binası önünde oturma eylem yapan ailelere destek verdi. Ellerinde kayıp çocuklarının fotoğraflarıyla HDP önüne gelen aileler, bir süre oturma eylemi yaptı. İranlı Fehim Hakimi, 6 yıldır çocuğundan haber alamadıklarını belirterek, burada oturan ailelerin kendileri için de umut olduğunu söyledi.
Kardeşinden 9 yıldır haber alamadıklarını belirten Rustem Abduli ise aileleri televizyonda gördüklerini ve gelip, buradan seslerini duyurmak istediklerini dile getirdi.
İran'dan gelen Rustem, Hakimi, Vezir, Yakup ve Ahmet aileleri, akşam saatlerine kadar HDP önünde oturma eylemi yaptıktan sonra ülkelerine dönecek.
Diyarbakır hdp önündeki eylemde 14'üncü gün; aile sayısı 35 oldu

Halkların Demokratik Partisi, Diyarbakır, PKK, Güncel

Kaynak: DHA

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