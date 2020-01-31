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Diyarbakır hdp önündeki eylemde 151'ici gün; aile sayısı 78 oldu

HDP önündeki eylemde 151'ici gün; aile sayısı 78 olduDİYARBAKIR'da, terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarının bulunması için HDP binası önünde oturma eylemi yapan aile sayısı, 151'inci gününde, 6 yıl önce terör örgütü PKK tarafından kaçırılan inşaat işçisi oğlu Veysi Kartal (30)...

31.01.2020 12:12 | Son Güncelleme: 31.01.2020 12:17
HDP önündeki eylemde 151'ici gün; aile sayısı 78 oldu
DİYARBAKIR'da, terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarının bulunması için HDP binası önünde oturma eylemi yapan aile sayısı, 151'inci gününde, 6 yıl önce terör örgütü PKK tarafından kaçırılan inşaat işçisi oğlu Veysi (30) için Şırnak'ın İdil ilçesinden gelen Sakine Kartal ile 78'e yükseldi.
Hacire Akar, 21 Ağustos'ta kaybolan oğlu Mehmet'in HDP'liler tarafından dağa kaçırıldığını söyleyip, bir gün sonra partinin Diyarbakır il binası önünde oturma eylemi başlattı. Eylemin 3'üncü gününde ortaya çıkan Mehmet Akar, mahkemece ev hapsiyle cezalandırıldı. Oğluna kavuşup, eylemine son veren Hacire Akar, çocukları kayıp annelere çağrıda bulundu. Hacire Akar'ın çocuğuna kavuşması, çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan aileler için umut oldu. Akar'ın çağrısıyla harekete geçen çocukları kayıp aileler, 3 Eylül'den itibaren HDP binası önünde oturma eylemine başladı.
4 AİLE, EVLADINA KAVUŞTU
Hacire Akar'ın oğlu Mehmet'in yanı sıra eyleme katılanlardan Hatice Ceylan'ın oğlu Cafer, Hüsniye- Hüseyin Kaya çiftinin kızları Mekiye ile Halime Kadran'ın torunu Halil İbrahim Kadran'ın terör örgütünden kaçarak, güvenlik güçlerine teslim olmasıyla HDP önünde oturma eylemi yapan ailelerden 4'ü, evlatlarına kavuştu. Hatice Ceylan, Hüsniye- Hüseyin Kaya çifti ile Halime Kadran, diğer ailelere destek için oturma eylemlerine devam ediyor.
AİLE SAYISI 78'E YÜKSELDİ
Oturma eyleminin 151'nci gününde, evlat nöbetindeki aile sayısı 78'e çıktı. Şırnak'ın İdil ilçesinde yaşayan Sakine Kartal, 2014 yılında Ankara'ya gideceğini söyleyip evden çıkan ancak PKK'lılar tarafından kandırılarak kaçırılan inşaat işçisi oğlu Veysi Kartal için oturma eylemine katıldı. Oğluna, güvenlik güçlerine teslim olması için çağrıda bulunan Kartal, "Altı yıl önce oğlum götürülmüş. Bazen konuşuyorduk ancak son 2 yıldır alamıyorum. Yalan mı doğru mu bilmiyorum ama şu anda Kandil Dağı'nda. Oğluma geri dönmesini söyledim. 'Orada ne işin var?' dedim. 'Benim yüzüm yok gelmeye' dedi. 3 bin lirasını da almışlar oğlumun. Buraya oğlumu istemeye geldim. Ben oğlumu HDP'den istiyorum. Oğlumu versinler bana. Oğlumu vermedikleri sürece buradan kalkmayacağım. İdil'de de HDP'ye gittim. 'Oğlun yok burada' dediler. Altı yıldır oğlum onlarda. Ben oğlumu geri istiyorum" dedi.
Diyarbakır hdp önündeki eylemde 151'ici gün; aile sayısı 78 oldu

Halkların Demokratik Partisi, Kartal, PKK, Güncel

Kaynak: DHA


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