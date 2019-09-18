Haberler » Güncel » Haber

Diyarbakır hdp önündeki eylemde 16'ncı gün; aile sayısı 41 oldu

HDP önündeki eylemde 16'ncı gün; aile sayısı 41 oldu (3)OĞLU İÇİN SİİRT'TEN GELDİ, AİLE SAYISI ARTTISiirt'te yaşayan Şirin Sungur, Diyarbakır'daki HDP binası önüne gelerek, 2015'te Bingöl'de vatani görevini yaparken, memleketi Siirt'e bayram iznine döndüğü sırada Lice'de yol kesen...

18.09.2019 18:58
HDP önündeki eylemde 16'ncı gün; aile sayısı 41 oldu (3)
OĞLU İÇİN SİİRT'TEN GELDİ, AİLE SAYISI ARTTI
Siirt'te yaşayan Şirin Sungur, Diyarbakır'daki HDP binası önüne gelerek, 2015'te Bingöl'de vatani görevini yaparken, memleketi Siirt'e bayram iznine döndüğü sırada Lice'de yol kesen PKK'lı teröristlerce kaçırıldığını iddia ettiği oğlu Süleyman (24) için oturma eylemine katıldı. Şirin Sungur ile birlikte eylemdeki aile sayısı, 41'e çıktı.
Oğlunun 2 kez videosunun yayınlandığını anlatan Şirin Sungur, "4 yıl önce kaçırdılar. Bingöl'de askerdi. 20 yaşındayken, Lice'de kaçırıldı. Siirt'ten geliyorum. Yolda asker olduğunu anlıyorlar ve götürüyorlar. İzinden dönüyordu. 2 defa videosunu yayınladılar. Benim oğlumu getirsinler istiyorum" dedi.
Diyarbakır hdp önündeki eylemde 16'ncı gün; aile sayısı 41 oldu

Halkların Demokratik Partisi, Diyarbakır, Bingöl, Siirt, Güncel

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Haberleri
22:10 Trump: "İran'a ciddi yaptırımlar uygulayacağız"
22:10 Oyunculara saldırıp, restorana zarar veren zanlıların görüntüleri ortaya çıktı
22:09 - Futbol maçı sırasında oyunculara yıldırım çarptı
22:09 Ayağında çivili tahta ile hastaneye kaldırıldı
22:08 Pasinler Zaferi'nin 971. yıl dönümü
22:07 Ak parti sözcüsü çelik: erken seçim gündemimizde yok
22:05 Dışişleri Bakanlığından Liberya'ya taziye mesajı