Diyarbakır hdp önündeki eylemde 180'inci gün

HDP önündeki eylemde 180'inci gün

DİYARBAKIR'da, terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarının bulunması için HDP il binası önünde 104 ailenin oturma eylemi 180'inci günü geride bıraktı.

Hacire Akar, 21 Ağustos'ta kaybolan oğlu Mehmet'in HDP'liler tarafından dağa kaçırıldığını söyleyip, bir gün sonra partinin Diyarbakır il binası önünde oturma eylemi başlattı. Eylemin 3'üncü gününde ortaya çıkan Mehmet Akar, mahkemece ev hapsiyle cezalandırıldı. Oğluna kavuşup, eylemine son veren Hacire Akar, çocukları kayıp annelere çağrıda bulundu. Hacire Akar'ın çocuğuna kavuşması, çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan aileler için umut oldu. Akar'ın çağrısıyla harekete geçen çocukları kayıp aileler, 3 Eylül'den itibaren HDP binası önünde oturma eylemine başladı.

11 AİLE, EVLADINA KAVUŞTU

Hacire Akar'ın oğlu Mehmet'in yanı sıra eyleme katılanlardan Hatice Ceylan'ın oğlu Cafer, Hüsniye-Hüseyin Kaya çiftinin kızları Mekiye, Halime Kadran'ın torunu Halil İbrahim Kadran, Necla- Metin Açan çiftinin oğlu Harun Açan, Nizamettin- Aslıhan Eşrefoğlu çiftinin oğlu Hüseyin, Gevriye Ayhan'ın kızı Pelda, Melik Aslan'ın oğlu Volkan, Muhteber Birlik'in oğlu Veysi Birlik, Cahide Alkan'ın oğlu Mehmet Emin ve Şahize Altınkaynak'ın kızı Halise Alptekin'in terör örgütünden kaçarak, güvenlik güçlerine teslim olmasıyla oturma eylemi yapan ailelerden 11'i evlatlarına kavuştu. Hacire Akar'ın dışındaki 10 aile, diğer ailelere destek olmak için oturma eylemine devam ediyor.

'DEVLET, BU ANALARIN HATRINA CEZA VERMİYOR'

Hakkari Şemdinli'den gelen ve 2013 yılında kaçırılan kızı Zübeyde Koç (22) için oturma eylemini sürdüren Esmer Koç, kızına kavuşmadan buradan ayrılmayacağını söyledi. Kızına teslim olması için çağrıda bulunan Zübeyde Koç, devletin bu anaların hatrına teslim olanlara ceza vermediğini belirterek şunları söyledi Kızımın kaybolduğu günden beri aramadığım, sormadığım yer kalmadı. Öldü mü, kaldı mı bilmiyorum. HDP'nin önündeyim. Ben kızımı istiyorum. Kızımı almadan ben buradan gitmiyorum. Eğer kızım beni görüyorsan duyuyorsan gel. Orası senin yerin değil. Seni zorla götürdüklerini biliyorum. Her yerde devletimiz var. Gel devletimize teslim ol. Sana ceza yok. Dağdaki gençlere sesleniyorum, gelip teslim olsunlar. Burası af çadırıdır. Devlet bu anaların hatrı için kimseye ceza vermiyor.

Kaynak: DHA