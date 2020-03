Diyarbakır hdp önündeki eylemde 184'üncü gün

HDP önündeki eylemde 184'üncü günDİYARBAKIR'da, terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarının bulunmasını isteyen 111 aile, HDP binası önündeki oturma eylemini 184'üncü günde de sürdürdü. İstanbul'da çalışırken kaçırılıp Suriye'ye götürüldüğünü söylediği oğlu Ömer için HDP Diyarbakır İl Başkanlığı binası önündeki oturma eylemini sürdüren Ağrılı Salih Gökçe, "Oğlum her neredeysen gel. Ben Ağrı Dağı gibi senin arkandayım" dedi.Hacire Akar, 21 Ağustos'ta kaybolan oğlu Mehmet'in HDP'liler tarafından dağa kaçırıldığını söyleyip, bir gün sonra partinin Diyarbakır il binası önünde oturma eylemi başlattı. Eylemin 3'üncü gününde ortaya çıkan Mehmet Akar, mahkemece ev hapsiyle cezalandırıldı. Oğluna kavuşup, eylemine son veren Hacire Akar, çocukları kayıp annelere çağrıda bulundu. Hacire Akar'ın çocuğuna kavuşması, çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan aileler için umut oldu. Akar'ın çağrısıyla harekete geçen çocukları kayıp aileler, 3 Eylül'den itibaren HDP binası önünde oturma eylemine başladı.11 AİLE, EVLADINA KAVUŞTUHacire Akar'ın oğlu Mehmet'in yanı sıra eyleme katılanlardan Hatice Ceylan'ın oğlu Cafer, Hüsniye-Hüseyin Kaya çiftinin kızları Mekiye, Halime Kadran'ın torunu Halil İbrahim Kadran, Necla- Metin Açan çiftinin oğlu Harun Açan, Nizamettin- Aslıhan Eşrefoğlu çiftinin oğlu Hüseyin, Gevriye Ayhan'ın kızı Pelda, Melik Aslan'ın oğlu Volkan, Muhteber Birlik'in oğlu Veysi Birlik, Cahide Alkan'ın oğlu Mehmet Emin ve Şahize Altınkaynak'ın kızı Halise Alptekin'in terör örgütünden kaçarak, güvenlik güçlerine teslim olmasıyla oturma eylemi yapan ailelerden 11'i evlatlarına kavuştu. Hacire Akar dışındaki 10 aile, diğer ailelere destek olmak için oturma eylemine devam ediyor.'OĞLUM HER NEREDEYSEN GEL, BEN AĞRI DAĞI GİBİ SENİN ARKANDAYIM'5 yıl önce İstanbul'da çalışırken kaçırılıp Suriye'ye götürüldüğünü söylediği oğlu Ömer (25) için 17 Eylül'den beri HDP Diyarbakır İl Başkanlığı binası önündeki oturma eylemini sürdüren Ağrılı Salih Gökçe, oğlunu almadan ayrılmamakta kararlı olduğunu söyledi. Oğlu Ömer'i HDP'den istediğini anlatan Gökçe, şunları söyledi:"1 metre kar da yağsa, gitmeyeceğim. Ben oğlumu onlardan istiyorum. Benim suçum günahım ne? Ben kapımı kilitleyerek buraya geldim. Ailemiz darmadağın oldu. Bu kadar zulüm yeter. Bir sürü aile burada bekliyor. Polis, asker anneleri babaları bekliyor. Ben HDP'den oğlumu istiyorum. Onlar benim oğlumu vermeden, ben buradan gitmem. Bunu iyi bilsinler. Geldiğimizden beri HDP'den açıklama istiyoruz. Bir açıklama yapmıyorlar. Oğlum gel teslim ol. Devletin şefkatli kollarına teslim ol. Her gelen aile çocuklarını alıp gidiyor. Ben de seni alıp gideyim buralardan. Yeter artık, dayanacak gücüm yok. Dilerim Allah'tan sizin de evladınız gider. Siz de benim yerime gelir, burada ağlarsınız. HDP çocuğumuzu getiriyorsa getirsin. Getirmiyorsa ben bu yola baş koydum, gitmeyeceğim. Yemedim, içmedim, giymedim. 5 yıldır hep bu siyah elbiseler benim üzerimden eksik olmuyor. Bayram geliyor, bana zehir oluyor. Oğlum her neredeysen gel. Ben Ağrı Dağı gibi senin arkandayım."GÖRÜNTÜLER GEÇİLİYOREmrah KIZIL- Elif FİLİZ/DİYARBAKIR, (DHA)