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DİYARBAKIR HDP önündeki eylemde 211'inci gün

HDP önündeki eylemde 211'inci günDİYARBAKIR'da, terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarının bulunmasını isteyen 134 aile, HDP binası önündeki oturma eylemini, koronavirüs salgını nedeniyle sosyal mesafe kuralına göre, 211'inci günde de sürdürdü.

31.03.2020 12:46 | Son Güncelleme: 31.03.2020 12:52
HDP önündeki eylemde 211'inci gün
DİYARBAKIR'da, terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarının bulunmasını isteyen 134 aile, HDP binası önündeki oturma eylemini, koronavirüs salgını nedeniyle sosyal mesafe kuralına göre, 211'inci günde de sürdürdü. Oğlu Mikail (25) için eyleme devam eden Salih Sadak, Beni duyuyorsan kaç oğlum, gel. Sen gelene kadar burada bekleyeceğim dedi.
Diyarbakır 'da oturan Mehmet Akar, geçen yıl 21 Ağustos'ta ortadan kayboldu. Akar'ın annesi Hacire Akar, 1 gün sonra HDP Diyarbakır binası önüne geldi. Oğlunun HDP'liler tarafından dağa kaçırıldığını söyleyen anne Akar, il binası önünde oturma eylemi başlattı. Eylemin 3'üncü gününde ortaya çıkan Mehmet Akar mahkemece ev hapsiyle cezalandırıldı. Oğluna kavuşup, eylemine son veren Hacire Akar, çocukları kayıp annelere çağrıda bulundu. Hacire Akar'ın çocuğuna kavuşması, çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan aileler için umut oldu. Akar'ın çağrısıyla harekete geçen çocukları kayıp aileler, 3 Eylül'den itibaren HDP binası önünde oturma eylemine başladı.
13 AİLE, EVLADINA KAVUŞTU
Hacire Akar'ın oğlu Mehmet'in yanı sıra eyleme katılanlardan Hatice Ceylan'ın oğlu Cafer, Hüsniye- Hüseyin Kaya çiftinin kızları Mekiye, Halime Kadran'ın torunu Halil İbrahim Kadran, Necla- Metin Açan çiftinin oğlu Harun Açan, Nizamettin- Aslıhan Eşrefoğlu çiftinin oğlu Hüseyin, Gevriye Ayhan'ın kızı Pelda, Melik Aslan'ın oğlu Volkan, Muhteber Birlik'in oğlu Veysi Birlik, Cahide Alkan'ın oğlu Mehmet Emin, Şahize Altınkaynak'ın kızı Halise Alptekin, Naime Dalmış'ın kızı Tekoşin Açar ve Sait Açar'ın oğlu Haşim, terör örgütünden kaçarak, güvenlik güçlerine teslim oldu. Böylece oturma eylemi yapan ailelerden 13'ü, evlatlarına kavuşmuş oldu. Hacire Akar dışındaki 12 aile, diğer ailelere destek olmak için oturma eylemine devam ediyor.
'SEN GELENE KADAR BEKLEYECEĞİM OĞLUM'
Siirt'ten gelen ve 2005 yılında kandırılarak, dağa kaçırıldığını belirttiği oğlu Mikail için eylemini sürdüren Salih Sadak, evladına seslenerek, İlkokul 3'üncü sınıftaydı, kandırdılar, kaçırdılar. 15 sene oldu. Ben oğlumu bekliyorum. Mikail, beni duyuyorsan kaç oğlum, gel. Oğlum gel, seni bekliyorum. Sen gelene kadar burada bekleyeceğim diye konuştu.
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DİYARBAKIR HDP önündeki eylemde 211’inci gün

Kaynak: DHA

Etiketler: Halkların Demokratik Partisi, Diyarbakır, PKK, Güncel

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DİYARBAKIR HDP önündeki eylemde 211'inci gün
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